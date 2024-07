Un granito olímpico gallego para los juegos de París

El mármol de Carrara se puso de luto entre 2014 y 2018 en pleno centro de París. El Grande Arche de la Défense, inaugurado en 1989 con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa, acogió durante esos años un conglomerado de obras para reconstruir buena parte de la estructura de este inmueble de 110 metros de altura, capaz de refugiar a Notre Dame en su interior. Se trocó la piedra italiana por granito por sus cualidades ultra resistentes, a raíz de los problemas que dio desde su construcción al presentar grietas y descamaciones a causa de los cambios de la temperatura. Y en esa reforma participó la porriñesa Granitos Ibéricos, que ha vuelto a la capital gala con motivo de los Juegos Olímpicos y las nuevas conexiones previstas para aligerar el tráfico que traerá consigo el evento deportivo. Se esperan más de 15 millones de visitantes. La ampliación de la línea 14 del metro fue inaugurada por el presidente Emmanuel Macron el pasado 24 de junio. Es un eje clave que contará con ocho nuevas estaciones y que permitirá transportar a unos 800.000 pasajeros cada día, 150.000 viajeros más. Entre ellas está la de Saint-Denis-Pleyel, que pronto ofrecerá conexiones con las nuevas líneas 15, 16 y 17. Las tres se proyectan junto a la 18 en lo que se conoce como Grand Paris Express.

En parte de esas conexiones habrá granito made in Galicia de la compañía de O Porriño. La empresa lleva más de un año enviándolo como parte de un contrato que ejecuta en su 60 aniversario y que pone en valor las altas cualidades de este material —entre otras cosas sus acabados y dureza; así como la significativa mejora en el desempeño ambiental que ha mantenido a lo largo de los últimos 10 años, certificando una reducción del 81% del impacto de su huella de carbono— y su expertise y know how.

“Todo se mide al milímetro. La calidad, la estética... Hay un nivel de exigencia enorme”, exponen desde la compañía, especializada en todo tipo de actuaciones vinculadas a infraestructuras de transporte.