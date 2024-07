“No habrá mejor momento para rehabilitar vivienda que el actual”

Propamsa era una empresa gallega conocida en la comunidad, pero la nueva marca, Molins, quizás suene menos fuera del sector. ¿Cómo la presentaría?

Molins es una empresa catalana de origen familiar que lleva casi 100 años de actividad, que inició su andadura como fabricante de cemento y que ha ido incorporando diferentes negocios relacionados como prefabricado, hormigón, áridos, material de construcción... Molins tiene hoy presencia en once países, ha realizado una fuerte apuesta por la digitalización y su propósito pasa por impulsar el desarrollo social y la calidad de vida de las personas a través de soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción.

¿Y cuál es su presencia actual en Galicia?

En Galicia tenemos tres fábricas: las de prefabricado de Vilanoviña, en Arousa, y en Cambre; y una de material de construcción en Salvaterra.

¿Cómo definiría el actual momento del sector de la distribución del material de construcción? ¿Se recuperó ya el nivel prepandemia?

Al final, la pandemia ayudó al sector de los materiales de construcción, porque la sociedad al pasar tanto tiempo en casa se concienció de que tenía que reformar y rehabilitar sus viviendas. ¿El momento actual? Expectante. Porque por un lado tenemos el impuso directo de Europa y todos los compromisos de España en materia de rehabilitación energética en nuestros edificios. El parque edificatorio de España es ineficiente energéticamente; más del 80% de edificios carecen de una calificación aceptable. Nosotros estamos preparados para abordar ese reto de la rehabilitación, pero vemos que toda la ayuda de Europa a través de los fondos Next Generation no acaba de explosionar. Sí se nota en 2023 y 2024 un aumento de la concienciación con la mejora de los edificios, pero no al nivel que esperado.

¿No se percibe entonces esa inyección de dinero europeo?

Se percibe, porque cada vez tenemos más rehabilitaciones energéticas hechas con dinero de los fondos europeos. Pero también es cierto que vemos ciertas dificultades. Aunque se pusieron mecanismos para que los proyectos lleguen a cualquier particular o comunidad de propietarios, hay un cuello de botella en nuestro país que es la burocracia: es la que más frena a la sociedad para solicitar las ayudas.

¿Llega la burocracia a actuar como elemento disuasorio?

En ocasiones, sí. Y a veces también por desinformación. Por eso pedimos a asociaciones, Administración o aparejadores una mayor difusión o alguna campaña visible para concienciar más a la gente de la necesidad de rehabilitar viviendas, porque cuando llegue 2030 a lo mejor tienen dificultades para vender un inmueble porque no tiene la calificación energética adecuada. Nunca va a ser más barato que ahora rehabilitar tu vivienda, nunca. Te puedes favorecer con subvenciones, tienes una deducción en el IRPF...

¿Y las empresas también están concienciadas? ¿Son los materiales de construcción hoy también verdes y eficientes?

¡Muchísimo! Llevamos años con planes que tienen en la sostenibilidad uno de sus pilares. Trabajamos en reducir las emisiones de CO2, en el factor clinker, en combustibles alternativos, en la posible captura y almacenamiento de CO2... Y a esto se une en nuestro día a día el paperless, circularidad de residuos, gestión del agua... El Plan Estratégico 2024-2026 de Molins tiene tres ejes: sostenibilidad en el negocio, sostenibilidad en los materiales e información, tanto interna como externa, para incluir a todos los miembros de la cadena de valor. Con el lanzamiento de la nueva marca lanzamos la nueva gama de productos Susterra, un reflejo más del compromiso con los materiales con mayores atributos de sostenibilidad.

¿Hacia dónde están orientados los esfuerzos de la compañía?

Diría que a buscar cómo reducir la huella de carbono en los productos, en consonancia con la nueva versión de la directiva europea en la que por fin se deja de hablar de edificios de consumo de energía casi nulo y se empieza a hablar de edificios de cero emisiones. Y donde también se reconoce al fin el impacto de todo el ciclo de vida del edificio para el cambio climático, porque hasta ahora se evaluaba solo desde el punto de vista del carbono operativo, que es el que emites para funcionar, como calefacción o refrigeración. Pero ahora se va a establecer ese carbono en todo el proceso, desde los materiales de construcción hasta el mantenimiento, las reforzas... Los materiales de construcción tenemos mucho que mejorar y aportar y tenemos que buscar la forma de que nuestros productos contribuyan a mejorar la calidad de vida y el desarrollo social, con menos CO2, haciéndolos más reciclables, sin generar residuos, sin consumir agua...

Cuando Molins habla de soluciones integrales o globales para la construcción, ¿cómo se materializa eso en la práctica?

Con el cambio de marca, Molins quiere reflejar ese valor que aporta. No solo somos cemento u hormigón, sino que abarcamos cualquier solución de un proceso constructivo, desde verter el hormigón hasta hacer construcciones industrializadas con prefabricado, aportar adhesivos o morteros técnicos o las soluciones de Escofet para material urbano.

¿Sufren aquí competencia desleal de productos del exterior?

Diría que no, porque el material de construcción es un producto que relativamente viaja mal. No tiene un peso específico en valor como para trasladarlo muchos kilómetros.

El encarecimiento de la energía y las materias primas también repercutió en el material de construcción y encareció las obras. ¿Qué le diría a la gente que está aplazando las inversiones a la espera de que bajen los precios?

Que non van a reducirse. Después de la pandemia llegó la crisis de materias primas en 2022, porque hubo una gran demanda a nivel mundial y europeo para rehabilitar y construir. Sufrimos una crisis brutal con incrementos de precios y roturas en la cadena de suministro. Desde entonces logramos cierta estabilización de precios, pero nunca se reducen, porque cuando logras que una materia prima baje de precio, interviene otra que sube, o la energía, que impacta muchísimo en el precio del cemento. Y después hay que tener en cuenta que todo el desarrollo de innovación implica recursos económicos y personales que sube los costes. Y también hay problemas con la falta de mano de obra en el transporte y en la construcción. Desgraciadamente, nada nos dice que nos precios van a bajar. Me gustaría poder decirlo, pero no lo vislumbro.