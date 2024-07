El PP rechaza la propuesta del Gobierno de nombrar al ministro Escrivá gobernador del Banco de España

La negociación entre el Gobierno y el PP para designar al futuro gobernador y subgobernador del Banco de España ha entrado en una fase crítica. Contra pronóstico, el Ejecutivo ha trasladado el nombre de José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital, como posible candidato a gobernador, según han publicado este jueves 'Vozpopuli' y 'El País'. Se trata de una opción de la que se rumoreó a principios de año, pero que en los últimos meses parecía descartada por lo que supone de pasar directamente del Consejo de Ministros a la principal institución económica independiente del país. El PP lo ha rechazado de forma tajante por este motivo, mientras que fuentes del Ejecutivo afirman que "no haya nada cerrado, todo abierto".

El PP ha sido contundente. "Nuestro compromiso con la regeneración democrática y nuestro objetivo de aumentar las garantías de independencia de instituciones, organismos reguladores y autoridades independientes supone que nadie puede pasar directamente del Gobierno a un puesto en estas entidades. Hoy mismo estamos votando una modificación de la Ley del Ministerio Fiscal para que no pueda ser fiscal general del Estado quien no haya estado los cinco años anteriores fuera de la política. Apoyar a Escrivá para dicho cargo no sería consecuente con lo que defendemos hoy mismo con nuestro voto en las Cortes generales", han subrayado fuentes del partido, que también han acusado al Gobierno de filtrar el nombre de Escrivá.

A pesar de que desde hace semanas los populares vienen hablando de que el acuerdo para el Banco de España era "más sencillo" que el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que casi se trataba de un "trámite", en los últimos días reconocen que las cosas se han complicado. En Génova siempre han defendido que "no había tantos nombres" para ocupar el puesto de gobernador y subgobernador y que, por tanto, no había riesgo de perfiles tan ideologizados como ocurre en otras instituciones. Daba la sensación de que por ese motivo el acuerdo era posible y relativamente sencillo. La opción de Escrivá lo ha complicado y desde la dirección nacional del PP se recuerda que el esquema del pacto del CGPJ (el más complicado que han tenido que desencallar, bloqueado durante cinco años) "marca el camino".

Ponen así el acento en el empeño que han puesto en "despolitizar" las instituciones -en aquel caso la Justicia, pero extensible a las demás-, evitando a toda costa que personas que se sientan en el Consejo de Ministros pasen directamente a ocupar la presidencia de una institución como, en este caso, el Banco de España. De hecho, algunas claves del pacto judicial pasan, precisamente, por evitar que pueda repetirse el caso de Dolores Delgado, que pasó de ministra a Fiscal General, o Juan Carlos Campo, que tras ocupar Justicia quedó designado magistrado del Tribunal Constitucional. Todo el plan del PP sobre regeneración democrática se basa en que no haya casos similares.

Opción de no pactar

Escrivá negó a mediados de mayo estar interesado en el puesto. "No es algo que esté pensando, ni algo que tenga en la cabeza o sea relevante", afirmó. Sin embargo, fuentes gubernamentales afirman que en las últimas semanas ha estado maniobrando para ser el candidato del Gobierno a gobernador. Según otras fuentes del Ejecutivo, es un asunto "muy hablado", que cuenta con el visto bueno del presidente. De hecho, estas fuentes dan por hecho que la opción del ministro es la oferta del Gobierno lanzada al PP y que, si los populares no la aceptan, pueden "imponerla". Efectivamente, la elección del gobernador es legalmente potestad del presidente del Gobierno, mientras que el subgobernador es designado por el Ejecutivo a propuesta del gobernador.

Sin embargo, existe una tradición no escrita por la que el Ejecutivo elige a un gobernador que sea asumible para el principal partido de la oposición, al tiempo que este actúa de forma recíproca con el subgobernador. La reciente renovación del CGPJ ha sido la llave imprescindible para que el Ejecutivo se abra a mantener dicha tradición, si bien el pacto parece complicarse con la propuesta de Escrivá. En caso de que finalmente no se alcance un entendimiento, el Ejecutivo nombraría a los dos máximos cargos de la institución, como sucedió excepcionalmente en 2006, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Experiencia y polémicas

Escrivá es funcionario del Banco de España en excedencia: comenzó su carrera en la institución desempeñando diferentes puestos en su servicio de estudios. También trabajó en el Banco Central Europeo (BCE), el servicio de estudios del BBVA y el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS) antes de que el Gobierno de Rajoy le nombrase primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pese a ello, protagonizó varios encontronazos con aquel Ejecutivo, como cuando en 2015 denunció ante la Audiencia Nacional una orden del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por considerar que vulneraba la "autonomía e independencia de la AIReF". Pedro Sánchez le fichó como ministro de Inclusión y Seguridad Social en 2020 y el pasado noviembre le encargó la cartera de Transformación Digital.

Como miembro del Gobierno, ha protagonizado desavenencias públicas con el Banco de España. En 2022, por ejemplo, achacó "falta de sofisticación" a un informe elaborado por el organismo sobre las pensiones. En el supervisor, de hecho, es la opción más temida de las que se han rumoreado en los últimos meses como posibles gobernadores. También ha tenido roces con la AIReF, la institución que presidía cuando se incorporó al Gobierno. El año pasado, Escrivá criticó un informe del supervisor fiscal sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su sustituta, Cristina Herrero, le criticó: "No es bueno pasar de la Airef al Gobierno".