A Coruña, segunda provincia que más fondos recibe del último reparto para zonas de Transición justa

A Coruña es la segunda provincia, tras Asturias, que más se beneficia de las últimas ayudas del Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo vinculado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para las zonas denominadas de Transición justa.

El ITJ publicó ayer la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo en las zonas de Transición Justa. En el caso de A Coruña, son los concellos cercanos a las centrales térmicas de As Pontes y Meirama. La resolución beneficiará a 10 empresas coruñesas que recibirán, en total, 1,1 millones. En toda España son 106 que lograrán ayudas por 8,5 millones.

Por comunidades, Asturias es la que mayor número de proyectos beneficiarios registra (42), seguida por Andalucía (16), Castilla y León (16), Aragón (15), Galicia (11, 10 en A Coruña y uno en Lugo), y Castilla La Mancha y País Vasco (3).

Los proyectos que recibirán fondos en la provincia de A Coruña son la Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal (167.000 euros); Galican Sport (136.000); Uroash Recycling Corporation (129.000); Colchón Durmet, (120.000); Crismaval Carton (105.000); Hormigones Bergantiños (97.000); Nortegal Experiencias (95.000); Asociación Xeracion (34.000) y Haras de Bordo (32.000). Además, entre las propuestas que han obtenido mayor puntuación figura el de Proyectos Soluciones e Instalaciones Galicia para la “adecuación de instalaciones de empresa de suministros industriales en As Pontes”. Por primera vez han sido elegibles zonas no mineras afectadas por el cierre de centrales de carbón gallegas: la de As Pontes y la de Meirama.

En diciembre de 2022, la Comisión Europea aprobó el programa territorial de A Coruña y de otras provincias españolas afectadas por la descarbonización para que accediesen al Fondo de Transición Justa. La mayoría de las actuaciones a financiar deben estar completadas en agosto de 2026.

Este fondo es el primer pilar del Mecanismo de Transición Justa, un instrumento de la política de cohesión de la UE para los territorios más afectados por la descarbonización en el periodo 2021-2027. A España le corresponden 868,7 millones del total de 18.500, a repartir entre las provincias de A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Córdoba, Cádiz y Almería, y el municipio de Alcudia.

Para el reparto del dinero, el Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido en cuenta el volumen de emisiones de CO2 de cada territorio (50%), el empleo en minería (25%) y el peso del empleo industrial sobre la población activa (25%). Con estos criterios, la provincia de A Coruña recibirá un total de 111.380.018 euros del Fondo de Transición Justa, que representan el 12,8% del total destinado a los territorios más afectados por la descarbonización.

El 96% de estas ayudas son gestionadas por los gobiernos autonómicos y el 4% restante por el Instituto para la Transición Justa. En el caso de Galicia, 106 millones corresponden a la Xunta y cinco al ITJ. De estos últimos, algo más de un millón son los que ha hecho público ahora.

