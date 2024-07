Más de 6.000 varones coruñeses cobran por maternidad o brecha de género en su pensión

El Gobierno del PP puso en marcha en 2016 una bonificación en las pensiones que denominó complemento de maternidad con el objetivo de nivelar la brecha salarial que sufrían y sufren las mujeres por la bajada de sus cotizaciones en los periodos posteriores a tener un hijo. La medida estuvo vigente hasta el 3 de febrero de 2021, ya que dos años antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que la ayuda discriminaba a los hombres. Desde entonces se ha cambiado por el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género en la que ya están incluidos los varones.

Ambos son unas ayudas que, en el primer caso, puede incrementar la cuantía de la pensión, dependiendo del número de hijos, hasta un 15% todos los meses y, en el segundo, sumar hasta un máximo de 132 euros mensuales, por lo que no resulta extraño el aluvión de solicitudes que se está registrando en la actualidad.

En concreto, solo en el último año la cifra de pensionistas varones de la provincia de A Coruña que recibe alguno de estos dos complementos casi se ha duplicado, al pasar de los 3.600 que se contabilizaban en abril del año pasado a los 6.491 que reflejan las últimas estadísticas de la Seguridad Social del este abril. Así, los hombres representan ya el 13,4% de los perceptores coruñeses (el 86,6% restante son mujeres) de estos dos ingresos extra en la pensión, que en total asciende a 48.146 personas.

Y eso a pesar de que la medida no es muy conocida y de que la Seguridad Social no lo ha puesto, ni lo pone, nada fácil para cobrarla, lo que ha obligado a muchos varones a recurrir a los juzgados de lo Social para reclamar su cobro.

El complemento de maternidad es un suplemento en la pensión que estuvo vigente para aquellos que se jubilasen entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. Su objetivo era compensar el perjuicio en la carrera profesional de las mujeres en los periodos posteriores a tener un hijo y tenía como finalidad reducir la importante brecha que, a día de hoy, aún separa las jubilaciones que reciben hombres y mujeres. En el caso de la provincia de A Coruña, la pensión media de estas últimas se sitúa casi un tercio por debajo (32%) de la que cobran los varones (1.085 euros frente a 1.435).

Esta ayuda por maternidad consiste en añadir un porcentaje a la pensión (un 5% por 2 hijos; un 10%, por 3 y un 15%, por 4 o más). Sin embargo, en un principio, esta medida excluía a los hombres que tenían una situación similar a las de las mujeres que sí lo cobraban. La Seguridad Social no reconocía de oficio a los padres el derecho al complemento, por lo que tenían que reclamarlo vía administrativa o judicial. Finalmente, en 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estimó que la ayuda era discriminatoria y contraria a la Directiva Europea en materia de Igualdad, lo que obligó a España a modificar la normativa.

Tras el cambio legislativo, el complemento de maternidad se sustituyó por el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, que entró en vigor el 4 de febrero de 2021 y que beneficia a las jubilaciones aprobadas a partir de esa fecha. Esta ayuda sí que ya reconoce el derecho de los padres que se hayan visto perjudicados en su carrera laboral, pero con unos requisitos superiores a los de las madres. Por ello, un juzgado de Pamplona ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE para saber si el hecho de pedir más requisitos a los varones para cobrarla también es discriminatorio por lo que el número de beneficiarios puede incrementarse próximamente. En este complemento, se establece una cuantía fija por hijo, que en estos momentos es de 33,2 euros, hasta un máximo de 132,8 mensuales, para quienes tienen cuatro o más descendientes.

La sentencia del TJUE de 2019 ha provocado que todos los varones que se hayan jubilado entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, que tengan dos hijos o más y que cumplan una serie de condiciones puedan reclamar el primero de los complementos: el de maternidad. Eso sí, hasta hace unos años, la Seguridad Social no lo ponía fácil y obligaba a la mayoría de los que lo solicitaba a pasar por los juzgados para solicitarlo, lo que ha contribuido a la saturación que viven los juzgados de lo Social.

En primer lugar, el organismo público denegaba de oficio todas las solicitudes de hombres; luego aquellas en las que la mujer ya recibía el complemento y tras una sentencia del año pasado del Tribunal Supremo que fijó como doctrina que los dos progenitores puedan cobrar de forma simultánea el complemento de maternidad, intentó alegar la prescripción de las demandas. Todo para frenar el aumento de beneficiarios, que no consiguió porque los tribunales fueron tumbando uno tras otro estos argumentos.

El resultado es que hasta 3.472 jubilados coruñeses cobran el complemento de maternidad por un importe medio de 107,9 euros al mes. Y se prevé que la cifra de adjudicatarios siga en aumento según se conozca más esta posibilidad. En un año se han duplicado los beneficiarios coruñeses de esta ayuda: de 1.638 a 3.472.

La sentencia del Tribunal Supremo, que ha admitido el derecho de los jubilados entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 a reclamar el complemento de maternidad en sus prestaciones si tuvieron dos o más hijos, también ha establecido que éste no prescribe, ha determinado que tienen derecho a recibir una indemnización por los daños causados y la ha fijado en un tope de 1.800 euros.

Por su parte, los hombres que han conseguido acogerse al nuevo complemento por brecha de género en la provincia suman ya otros 3.019 (1.100 más en el último año), que reciben de media 45,6 euros. Y eso a pesar de que, en esta ocasión, la norma si deja claro que solo un progenitor puede pedir la ayuda.

El complemento se puede solicitar, junto al trámite de solicitud de la pensión, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o en el Instituto Social de la Marina, en el caso de trabajadores del mar, indicando los hijos por los que se solicita.

Manuel Pérez | Jubilado y perceptor del complemento de maternidad

“Tuve juicios. Me lo denegaron. Tuve que recurrir. Me llevó años conseguirlo”

Manuel Pérez es uno de los 3.500 coruñeses que cobra el complemento de maternidad. Hay otros 3.000 que reciben el de brecha de género. Supo que podía cobrarlo cuando lo incluyeron en la pensión de su mujer cuando se jubiló. Ha estado casi tres años pleiteando para que se le reconozca este derecho. Resume todo el proceso como “largo, aburrido y latoso”.

¿Cómo se entera de que puede cobrar este complemento?

Me jubilé antes que mi esposa y cuando ella se jubiló le dieron este complemento. Entonces, me dijeron que también podía reclamarlo. Miré en internet y vi que podía hacerlo. Un familiar me dijo que había un abogado que se dedicaba a llevar estos casos y allí me fui. Te cobra un porcentaje si sale, si no, no lo cobra.

¿Desde cuándo recibe este complemento?

Desde 2022, pero lo llevo reclamando desde hace años, y con juicios. Al final tuve que meterlo en manos de un abogado. Se lo comenté a más amigos. Esto es como una cadena: tú se lo dices a uno, ese se lo dice a otro... Esto se va corriendo con el boca a boca por eso ha aumentado tanto el último año.

En su caso, ¿cómo fue el proceso?

Antes era más complicado y ahora sigue siendo complicado. Por sistema, la seguridad social no te lo concede, lo rechaza. Tiene abogados y lo rechaza. Me costó años llegar a conseguirlo. Mi esposa lo cobró sin problema porque a las mujeres cuando se jubilan ya les va en la jubilación. En un principio solo se lo daban a las mujeres, porque fue pensado por la brecha entre los hombres y las mujeres. Pero después hubo una persona, creo que era un vasco, que lo recurrió y a partir de entonces el hombre tiene tanto derecho como la mujer a cobrar este complemento.

¿Cuánto tiempo estuvo hasta que lo consiguió?

Tuve juicios. Me lo denegaron. Tuve que recurrir. Me llevó años. Más de dos años. Tres por lo menos, porque hay apelaciones, tienes que ir al Supremo… Fue largo, aburrido y latoso. Siempre tienes que poner todo de tu parte, como me está pasando ahora con la hipoteca del banco que te tienen que devolver el dinero de los gastos y si no lo reclamas tú no te lo dan.

Hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo que reconoce que la petición de este complemento no prescribe y que, además, es posible reclamar una indemnización.

Es correcto, pero aún es muy nuevo. Yo aún no la he cobrado, pero está en manos del abogado. Pueden ser hasta 1.800 euros. Como el Estado te ha obligado a reclamar por la Justicia y te acarrea unos a gastos, te indemniza con hasta 1.800 euros dependiendo de los gastos que hayas tenido.

