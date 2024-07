Consumo se abre a “mejoras” en la norma que plantea limitar el pescado en colegios

La preocupación en torno a la abrupta caída de la ingesta de productos del mar que se ha registrado en España y Galicia a lo largo de la última década (un 24% menos en el caso de la comunidad) es un sentimiento a flor de piel entre las distintas partes que componen la cadena de valor mar-industria. De ahí que el sector, que lleva más de un año reclamando que se baje el IVA del pescado y marisco para incentivar su compra en beneficio no solo de las empresas, también de la propia salud de la sociedad, salte a la mínima cuando el Gobierno ya no solo es que no atienda sus reivindicaciones, sino que rema en contra de sus intereses y el sentido común. Es lo que ocurrió hace hoy una semana, cuando Faro, del mismo grupo que LA OPINIÓN, adelantó que el Ejecutivo central ultima un real decreto en el que establece una pauta de “una a tres” raciones por semana en los colegios y solo una al mes de rebozado. La propuesta que emana del Ministerio de Consumo arrancó en 2022, el mismo año que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emitió un informe de su comité científico con un planteamiento semanal completamente opuesto (“tres o más raciones”), y tras la indignación mostrada desde Conxemar ante esta medida incongruente también con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha trasladado a este periódico por parte de la cartera de Pablo Bustinduy que la redacción final del texto “no se ha definido” y recogerán “nuevas observaciones y potenciales mejoras que serán tenidas en cuenta de cara a su aprobación definitiva”.

En todo caso, Madrid hace un inciso: “Esta normativa pauta, entre otros aspectos, los requisitos y criterios para la programación de los menús escolares. Diferenciándose de las recomendaciones dietéticas saludables que van dirigidas a cubrir las necesidades nutricionales de la población general mediante las diferentes comidas que se realizan cada día y a lo largo de los siete días de la semana”. Desde la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura ya se han puesto en contacto con las principales instituciones y organismos con competencias para revertir la iniciativa.

Además del primer contacto técnico mantenido con Aesan, Conxemar ha remitido una carta a su directora ejecutiva, Isabel Peña-Rey Lorenzo, en la que piden aclaraciones y el posicionamiento de su agencia, que paradójicamente depende del Ministerio de Consumo. Por otro lado, la entidad que preside Eloy García se ha dirigido a los conselleiros de Mar, Alfonso Villares, y de Emprego, José González, para coordinar actuaciones conjuntas para defender la promoción e ingesta de pescado y marisco en los centros educativos. También se ha solicitado en una cuarta misiva, dirigida al ministro Bustinduy, una reunión urgente en nombre de varias asociaciones pesqueras que, igual que ocurrió con la lucha del sector contra las imitaciones vegetales de productos del mar, han unido sus fuerzas para evitar un nuevo golpe a la actividad.

Fish Nation creará un “Mapa de Pesquerías Sostenibles”

La Fundación Fish Nation oficializó esta semana su constitución en el BOE tras integrarse en el Registro de Fundaciones el pasado 18 de junio. En sus primeros meses de vida ya está llevando a cabo proyectos vinculados con la sostenibilidad, tanto de las pesquerías como de la industria transformadora. En este sentido, con el asesoramiento de Sustainable Fisheries Partnership, está preparando un Mapa de Pesquerías Sostenibles que permitirá identificar qué zonas de pesca se están gestionando de manera sostenible. “De este modo será fácil comprobar el grado de sostenibilidad del producto que ha sido pescado. Visibilizar esta circunstancia contribuirá a conseguir que cada vez se hagan las cosas mejor en este ámbito”, explican desde Conxemar, que prevé terminar el proyecto antes de que termine el año.

Suscríbete para seguir leyendo