Onur Genç (BBVA): "No tenemos ni la intención ni la necesidad" de mejorar la oferta al Sabadell

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha pasado a la ofensiva tras las numerosas críticas surgidas por la oferta hostil (opa) lanzada en mayo sobre el Banco Sabadell, durante la presentación de resultados del primer semestre de este año, con un alza del 28,8%, rozando los 5.000 millones, hasta los 4.994 millones de euros. Genç ha asegurado que la integración generará 5.000 millones adicionales de crédito al año, lo que contrasta con muchas de las críticas, como la protagonizada por la patronal catalana Pimec, entre otras. Y ha reiterado que la oferta al banco de origen catalán es "extraordinariamente atractiva", ya que supone una prima del 30% y ha reiterado que no tienen "ni la intención ni la necesidad" de mejorarla. Y, a su vez, supone un beneficio por acción del 27% para los accionistas del Sabadell, con lo que trata de desbaratar lo que afirman desde el Sabadell.

A su vez ha asegurado que la unión generará ahorros "muy relevantes", por un total de 850 millones. De la cifra total, 450 millones corresponden a costes administrativos y de tecnología; 300 a gastos de personal; y 100 millones, en costes financieros, ha explicado. También ha explicado que la previsión, en caso de prosperar la fusión una vez superada la opa, sería cerrar un total de 300 oficinas, que suponen el 10% del total de la red de ambas entidades, según Genç.

Durante su presentación ha afirmado que si no se produjera la fusión, a la que se opone el Gobierno, que tiene la última palabra y que es un hecho al que atribuyen "una probabilidad muy remota", no habría muchos cambios en cuanto a los ahorros o sinergias previstas, ha explicado el consejero delegado del BBVA. Ha recordado que Banesto funcionó muchos años como filial del Santander, aunque ha seguido descartando que se produzca un rcahzo a la fusión y ha añadido que, en ese supuesto, también habría ahorro de costes "porque no es lógico que haya dos personas que hagan la misma función".

Genç ha afirmado "el apoyo masivo" por parte de los accionistas del BBVA para la ampliación de capital para llevar a cabo la operación y ha asegurado que la opa supone "poner el foco en ganar escala en los principales mercados" en los que opera la entidad. A su juicio, la operación "avanza" de manera positiva y según el calendario previsto.

El consejero delegado del BBVA, pese al rechazo por parte del tejido económico y social catalán, ha destacado aspectos positivos en cuanto a que se apruebe la fusión. Entre estos ha recordado la metodología utilizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en caso como el de la absorción de Bankia por CaixaBank. A su vez ha recordado que con la integración tampoco serán el mayor banco en España, ya que contarán con una cuota de mercado del 21%. Genç ha subrayado que el español es un "mercado enormemente competitivo" comparado con otros como el alemán, en materia de tipos de interés de las hipotecas, por ejemplo.