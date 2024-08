La gran estafa de préstamos con el coche como aval pone en jaque a más de 2.000 gallegos

Las estafas están a la orden del día. No hay día en que alguien no caiga en un timo o firme un contrato engañoso. Con el auge del comercio online, la ciberdelincuencia se ha convertido en el delito estrella, con un volumen de denuncias que crece año tras año. Pero no solo en las compras a golpe de clic los estafadores buscan hacerse de manera fácil con el botín que les entregan sus potenciales clientes. También con contratos fraudulentos. Uno de los engaños que se ha extendido recientemente afecta a los préstamos de aval con coche, un esquema fraudulento en el que los estafadores se aprovechan de personas que necesitan dinero de manera urgente ofreciendo préstamos con la garantía de su vehículo. Este método podría haber afectado ya en Galicia a unas 2.000 personas, según los datos que maneja el despacho de abogados Caruncho & Tomé, que ha puesto el foco en distintas compañías que publicitan en sus páginas anuncios de “liquidez en 24 horas” recurriendo a este método. Juzgados de toda España están declarando nulos estos contratos por ser contrarios a las leyes.

“Pero esta publicidad esconde la realidad: los préstamos con aval de coche consisten en un préstamo encubierto a través del cual el propietario del coche obtiene un préstamo rápido y, sin percatarse, entrega al prestamista la titularidad de su coche. Es decir, una venta simulada”, advierten desde el bufete.

Según los abogados, esta práctica está cada vez más extendida en Galicia y en el resto de España. “Según nuestras estimaciones, en la comunidad calculamos que los afectados pueden superar los 2.000. En los últimos meses hemos presentado un goteo constante de demandas de clientes que se han visto perjudicados por esta práctica que, en definitiva, es una estafa”, señala Carlos Tomé, socio director de Caruncho & Tomé.

Estos préstamos rápidos, de hasta 35.000 euros, según explica, se conceden a consumidores de forma inmediata, sin intervención de notario, sin importar si quien lo solicita se encuentra incluido en un fichero de morosos. El único requisito es que esté avalado por el coche.

“El modus operandi es sencillo y muy cómodo para el cliente que solicita el dinero: éste transfiere la titularidad al prestamista y, después, firman un contrato de alquiler de coche con opción de compra, a través del cual, quien había sido el dueño del coche hasta ese momento, puede seguir usándolo a través del pago de una cuota mensual. Además, el importe obtenido por el préstamo encubierto suele ser muy inferior al del precio de mercado del vehículo ofrecido en garantía”, detalla el bufete.

Los contratos de alquiler suelen contemplar que, si el prestatario no paga una cuota, el contrato quedará resuelto, de tal forma que el prestatario perderá, de forma definitiva, la propiedad del coche. “La realidad es que estas empresas se valen de las necesidades económicas de los consumidores para engañarlos y que estos suscriban compraventas de su propio vehículo a cambio de un préstamo en el que el importe que devolverán será muy superior al que le ha sido prestado”, concluye Tomé.