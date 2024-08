Las bajas por ansiedad en Galicia se disparan más del 50% desde la pandemia: 9.300 en cuatro meses

“Cada vez que entraba en la oficina se me hacía un nudo en el estómago. El estrés era continuó. Al final decidí: o yo o el trabajo”. Son palabras de Fernando (nombre ficticio), que al final tuvo que abandonar su empleo. “Si tienes que ir al baño tienes que justificarlos, si te conectas tres minutos tarde porque el bus no ha llegado a tiempo tienes que justificarlos. Todo el tiempo así. Todo está muy medido. No hay ningún minuto que se escape y eso te tensiona”, relata Ana, que trabaja como teleoperadora. “Tenemos un nivel de absentismo muy alto por toda la presión que soportamos. Hay bajas por otras causas, pero, y creo que me quedo corta, un 75% de nuestras bajas vienen provocadas por situaciones de estrés, de ansiedad, que derivan en depresiones gordas”, argumenta Luisa, que también trabaja en atención al cliente.

Los problemas de salud mental (estrés, ansiedad o depresión) son la segunda causa de baja laboral en Galicia, solo superados por los trastornos musculoesqueléticos, y están en aumento. La cifra de ausencias en el trabajo relacionadas con “trastornos mentales y de comportamiento” (catalogadas así por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) ha batido un nuevo récord en la comunidad, con 10.800 solo en el primer cuatrimestre de este año, según los datos aportados por el Portal de Transparencia del Gobierno.

La cifra, si se divide por jornadas, equivale a 90 procesos al día y, si se coge n como base los 1,1 millones de empleados ocupados que había en la comunidad al cierre del primer trimestre, supone que casi el 1% del total faltó al trabajo por estos motivos en los cuatro primeros meses de 2024. Además, representan el 11% de todas las ausencias por una Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC), como se conoce a las bajas por accidente o enfermedad no laboral, que entre enero y abril alcanzaron las 125.000 en Galicia.

La ansiedad representa la gran mayoría de los diagnósticos emitidos. En concreto, los registros señalan que en los cuatro primeros meses del año esta enfermedad fue la causa de 9.300 de las 10.800 bajas contabilizadas en la comunidad por trastornos mentales y de comportamiento. Suponen un 53% más de las que se produjeron en el mismo periodo de 2019. Las estadísticas también arrojan una duración media de estas bajas asociadas a la salud mental de 108 días. A ello se le añade una elevada proporción de recaídas.

“Las condiciones de trabajo son un elemento absolutamente clave en todos estos procesos donde hay bajas laborales por la ansiedad”, apunta Fernando Sabio, director del Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral de CIG, quien reconoce que “unos trabajos precarios, con unas malas remuneraciones, con una inseguridad laboral y muchas veces con un estrés permanente abocan a que los trabajadores entren en procesos depresivos y de ansiedad”. “Las personas no son máquinas y tratarlos como máquinas tiene consecuencias. Y es algo que hemos ido arrastrando desde hace tiempo y que se ha agudizado bastante después de la pandemia”, reconoce.

Sabio asegura también que “los servicios médicos en seguridad mental son tremendamente deficientes”. Un reciente informe de UGT critica la falta de psicólogos en la sanidad pública y en las mutuas de accidentes de trabajo. El conjunto de las 18 mutuas registradas suma solo 70 psicólogos y 16 psiquiatras para las 50 provincias, lo que significa que hay provincias —y mutuas— que no gozan de ninguno de estos profesionales. Esta situación, alerta el sindicato, provoca, a su vez, que esta sea el tercer tipo de baja más larga (108 días de media), solo por detrás de los tumores y las enfermedades circulatorias.

“Es fundamental poner límites a los problemas de salud mental en el trabajo”, reclama la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre. “Falta prevención en las empresas y sobra mucha precariedad laboral. La precariedad laboral enferma y mata”, sentencia De la Torre, que indica que, según el Ministerio de Sanidad, el coste de la depresión en España supera los 6.000 millones de euros, y las pérdidas de productividad por bajas laborales y prematuras representan el 67% de esos 6.000 millones. “Esta enfermedad será el principal problema de salud en 2050”, reconoce. Según el II Observatorio Adecco, el 32% de los trabajadores ha visto empeorar su salud mental en el último año, muy por encima de la media europea.

“Si alguien tiene un trabajo digno con una remuneración suficiente y un entorno saludable de trabajo, es muchísimo más difícil que tenga una crisis de ansiedad o cualquier otro problema mental”, resume Fernando Sabio.

Las empresarias también sufren estrés laboral

“Se aprecia, especialmente en el caso de las mujeres, un mayor riesgo de depresión en la situación laboral más precaria y en caso de desempleo”. Es una de las conclusiones del informe Precariedad laboral y salud mental, presentado por el Ministerio de Trabajo el año pasado. Las estadísticas señalan que las mujeres son más propensas a sufrir episodios de ansiedad que provocan las bajas laborales. Pero no solo las trabajadoras, también las directivas lo padecen.

Un estudio de la investigadora del Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia de la Universidad de Santiago de Compostela Susana Martínez Rodríguez, junto al profesor de la Universidad de Granada Manuel Ruiz Adame, revela que más de la mitad de las mujeres empresarias y directivas gallegas sufren estrés laboral. El trabajo parte de una encuesta realizada a 199 mujeres en puestos de liderazgo y constata una alta prevalencia “del síndrome de burnout o trabajadoras quemadas” y otros trastornos del ánimo.

El estudio revela que más del 50% de las encuestadas reportan “síntomas de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal”, junto con la percepción de riesgo para la salud vinculada al trabajo, lo que tiene “un impacto claro” en la productividad —un 53% de las empresarias y directivas no alcanza el rendimiento laboral esperado—.

