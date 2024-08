Trabajadoras de Women’Secret de A Coruña demandan más personal en las tiendas

Trabajadoras de la cadena Women’Secret de la provincia de A Coruña secundaron ayer su tercera jornada de huelga con una concentración delante de la tienda de la Plaza de Lugo. Una de las empleadas explicó que las tiendas no tienen personal y tienen mucha carga de trabajo. “La empresa no quiere ceder ni aportar nada decente y estamos saturadísimas. Mucha gente está con ansiedad, no tenemos tiempo ni para surtir la tienda ni para ir al baño”, reconoció. “Los almacenes están saturados y las tiendas vacías porque no se pueden llenar. Estamos dos en tienda y es una locura”, aseguró. Según denuncia CVIG-Servicios, la empresa se niega a aplicar los aumentos de jornada y la contratación que reclama el comité. Después de tres jornadas de huelga, y si no se produce ninguna reacción por parte de la compañía, según explican fuentes de los trabajadores, el calendario de huelga continuará el primer sábado de cada mes: 7 de septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre, 29 de noviembre y 7 de diciembre.