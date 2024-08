Los ingresos reales de las familias españolas crecen un 20% en la última década

La renta real de las familias españolas creció un 20% en la última década, en línea con la media de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (18%), según los últimos datos publicados este lunes por el organismo con sede en París. La tasa española es casi el doble que la de las tres principales potencias económicas del continente, como son Francia (11,43%), Alemania (10,19%) e Italia (8,47%).

Si bien España tiene por delante a otros países, como Hungría (65,59%), Polonia (44,90%) o Eslovenia (35,17%), así como a Portugal (28,57%), Estados Unidos (21,92%) o la República Checa (21,35%). El concepto de renta real hace referencia a los ingresos que los hogares tienen a su disposición, incluyendo el salario, los subsidios y los beneficios de inversiones económicas (tras descontar el efecto de la inflación), por lo que detrás de las cifras habrá casuísticas muy variadas.

En el caso español, el alza coincide con un incremento del número de personas trabajadoras, que en la última década fue del 25% y el recorte a la mitad de la cifra de parados, según los datos que publica cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, marzo de este año terminó con 21,2 millones de personas ocupadas y 2,9 millones desempleadas, mientras que hace una década había 16,9 millones de ocupados y 5,9 millones de parados.

Intertrimestral

En la comparación con el trimestre anterior, España fue la décima economía de la OCDE donde más crecieron los ingresos reales de los hogares, con un avance del 1,5% en los primeros tres meses del año, el triple de lo que lo hizo el PIB per cápita (0,54%), que mide la riqueza total de un país dividida por el número de sus habitantes. No obstante, el incremento de la renta real disponible por cabeza en España en el primer trimestre de 2024 supone una desaceleración respecto del aumento del 3,74% en el último trimestre de 2023, mientras que en el caso del PIB per cápita se produjo un acelerón desde el 0,34% del trimestre precedente.

De esta forma, los ingresos reales disponibles de los hogares españoles medraron por encima de la media del conjunto de países que forman esta organización, que registró un progreso del 0,9% en los primeros tres meses del año, en comparación con el 0,3% del trimestre anterior. En este caso, también los ingresos per cápita crecieron el triple que el PIB per cápita, que apuntó a un alza del 0,3%.

Otros países

En cuanto a la renta disponible, Polonia registró el mayor incremento (10,2%) en comparación con el último trimestre de 2024 y Grecia (-1,9%) la mayor contracción, según la organización que reúne a 38 Estados. Mientras, los grandes países de la zona euro anotaron avances, como Italia, que anotó un alza de la renta disponible del 3,4%, impulsado por la mayor remuneración de los empleados y las transferencias sociales en especie; Alemania del 1,4%, también por la remuneración de los empleados, y Francia del 0,6%, respaldado principalmente por la mejora los beneficios de pensión básica para mantener el ritmo de la inflación.

En relación con el PIB per cápita, el mayor aumento entre los países de la OCDE en el primer trimestre se observó en Israel (3%) y el decrecimiento más intenso correspondió a Islandia (-1,57%). Mientras, en Francia se impulsó un 0,18%; en Alemania, un 0,16%, y en Italia, un 0,37%.