¿Quién reina en el negocio mundial de la venta de ropa? Inditex gana la medalla de oro

La clasificación que mide la fuerza y estado de salud de las empresas líderes en la distribución textil es bien elocuente. Llevan años reinando prácticamente las mismas, la inmensa mayoría son grupos que gestionan varias marcas, prácticamente todas se caracterizan por vender productos de coste medio y la que está dando el saltos más significativo es la que se mueve puramente en el negocio del low cost. Así lo plasma la última actualización de El Mapa de la moda que publica anualmente Modaes. ¿Quién manda en el negocio de la venta de ropa a nivel mundial? ¿Cómo queda el ránking una vez presentadas las cuentas de 2023?

E Inditex. La reina indiscutible es la multinacional coruñesa. Ni el COVID, ni la crisis inflacionista han podido con un grupo que no contento solo con crecer, lo hace más que su competidora directa. La compañía presidida por Marta Ortega ingresó el año pasado casi 36.000 millones de euros con sus múltiples marcas (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Lefties, Oysho…), un 10% más que el anterior. Relacionan este salto con que crece el tráfico comercial, con que han hecho más amplias y atractivas sus tiendas y con la expansión a nuevos mercados, pero, independientemente de los movimientos puntuales de 2023, su persistente anclaje a esta primera posición habla de un éxito que ya parece estructural.

E H&M. Si el grupo coruñés es el claro vencedor de la medalla de oro, la cadena sueca es la eterna medalla de plata. H&M lleva años siendo la segunda compañía del mundo que más ingresa con el negocio de la venta de moda. Lo hace a través de varias marcas (Cos, Weekday, Monki, &Other Stories, Arket…), aunque, a juzgar por el número de tiendas, se apoya mucho más en la principal de lo que lo hace su némesis: hay unos 3.800 establecimientos H&M distribuidos por el mundo, frente a los casi 500 que se reparten el resto de marcas propiedad del grupo (incluida H&M Home). En total, este gigante sueco facturó el equivalente a unos 20.000 millones de euros en 2023, un 5,8% más que en 2022.

E Fast Retailing (Uniqlo). El conglomerado japonés dueño de Uniqlo recupera este año la tercera posición de un podio del que, en realidad, solo se ausentó puntualmente en 2022. Cuando aterrizó en España hará este septiembre siete años, se la presentaba como el Zara japonés, e, igual que la marca coruñesa, se ha hecho un hueco importantísimo en este mercado. De ahí que lleve años moviéndose en estas primeras posiciones. Según el análisis que hace Modaes, el grupo elevó sus ventas el año pasado un importantísimo 21,7%, en buena medida procedente del negocio de Uniqlo, que ya supone la mitad de sus ingresos, equivalentes a unos 17.500 millones de euros en total. Fast Retailing también está detrás de otras marcas como Gu, Theory o Comptoir des Cotonniers.

E GAP. Si Fast Retailing avanza es, también, porque GAP retrocede, pero el grupo californiano detrás de marcas como Old Navy, Athleta, Banana Republic o la propia Gap sigue siendo el cuarto nombre más importante del mundo en el negocio de la venta de moda. En 2023, facturó 14.800 millones de dólares (unos 13.700 millones de euros), una reducción de las ventas del 5% por segundo año consecutivo que se ha acabado llevan do por delante la presencia física de la compañía en España. En febrero, Gap anunció que cerraba sus establecimientos en el país y el centro logístico que tenía en Barcelona. De todos modos, según el balance financiero de final de año, su marca más importante es Old Navy y sus mercados principales, Estados Unidos y Canadá, de lo que se deduce que hará falta mucho más para hacerla desaparecer de este listado.

E Primark. La cadena irlandesa es la quinta en la clasificación, pero la que presenta el escenario más llamativo. Primero porque Primark lo fía todo a una sola marca (Primark) que amasó un volumen de ventas ella sola de más de 10.000 millones de euros. Aunque está lejos de Zara —el buque insignia de Inditex— este volumen significa superar a Bershka, Pull&Bear y Stradivarius juntas, por ejemplo. También destaca por ser la que más posiciones ha ido escalando en los últimos años. En 2022 pasó de ser la octava, a ser la séptima, y en 2023 mejora todavía más su posición y se convierte en la quinta compañía del sector que más vende a nivel mundial.

Completan el ránking, hasta la décima posición, las estadounidenses VF Corporation (The North Face, Timberland, Vans, Kipling, Eastpak…), PVH (Calvin Klein y Tommy Hifliger) y Victoria’s Secret; la danesa Bestseller (casa de Jack&Jones, Vero Moda u Only) y la alemana C&A.

Las ‘low cost’ se disparan pese a la exigencia medioambiental

Con una crisis inflacionista encima tan severa, todo hacía pensar que el consumidor se lanzaría de cabeza a comprar durante las campañas de rebajas que hay a lo largo del año. En parte lo ha hecho, aunque no con el afán desbocado que se preveía. “Claro que, teniendo tantos operadores low cost, ¿Por qué ir a comprar en rebajas pudiendo comprar todo lo que quiero cuando quiero?”, se preguntaba hace unas semanas la directora de negocio de Moda y Belleza de Kantar Worldpanel, Rosa López, en el acto de presentación de un estudio encargado por la Confederación ModaEspaña para analizar el comportamiento del consumidor en este terreno. Su cuestionamiento era puramente retórico, pues esta empresa estadística iba a ofrecer a continuación toda una serie de datos que demostraban que, efectivamente, la moda de bajo coste se ha disparado en los últimos años. En concreto, según datos de Kantar, el conjunto de operadores low cost formado por Primark, Lefties, Kiabi, Shein, Zeeman y Pepco ha ganado casi 3 millones de compradores desde la pandemia, en España. En 2019 contaban con un público estable de 13,3 millones de personas y, en 2023, este volumen ha crecido hasta rebasar los 16 millones de compradores. Es decir, un 21% más. También lo ha hecho, consecuentemente, su cuota de mercado (es decir, la parte que se llevan de todo lo que gastan en moda los españoles): estaba por debajo del 13%, el año antes de que el COVID inaugurara toda una serie de alteraciones económicas que siguen castigando al bolsillo del consumidor, mientras que hoy ya escala por encima del 20%. Solo en 2023, el volumen de gasto que acumulan las cadenas de ropa de bajo coste ha aumentado en 16 puntos porcentuales, algo más, incluso, que el salto que se dio entre 2021 y 2022. La radiografía financiera de estas compañías también confirma la tendencia. Primark incrementó un 14% sus ventas en España, el año pasado (casi 1.500 millones de euros); Lefties las llevó de los 367 a los 500 millones, un 36% más.

Suscríbete para seguir leyendo