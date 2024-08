Los sindicatos gallegos estarán vigilantes ante despidos con adaptación de jornada

Las centrales sindicales gallegas estarán vigilantes ante despidos de personal que hayan solicitado o disfruten de una reducción de jornada aprovechando la grieta legal abierta a partir de hoy con la entrada en vigor de la nueva Ley de Paridad, que deja a estos trabajadores sin la protección de la que gozaban debido a un “error técnico” que no fue subsanado. “Los sindicatos estaremos vigilantes”, confirma a este periódico la secretaria xeral de Comisiones Obreras Galicia, Amelia Pérez. “Si se produce algún despido de estas características que venga junto a nosotros. Acudiremos a otras normas como al derecho europeo para defender al trabajador que le pase”, añadió. No obstante, Pérez aclara que este fallo en la norma “no significa que una persona que tenga una adaptación de jornada vaya a ser despedida”. De hecho, confía en que no sea así. “Esperemos que los empresarios sean serios y sensatos y no haya muchos que aprovechen la coyuntura, aunque siempre puede haber algún caso”.

“Todo depende de la mala fe que pueda tener la empresa con respecto al trabajador y después una cuestión de interpretación en los tribunales”, señalan, por su parte, desde UGT Galicia ante la posibilidad de un incremento de los despidos. Desde Madrid, el secretario general de la central ugetista, Pepe Álvarez, ofreció los servicios jurídicos del sindicato ante posibles despidos amparados en la nueva normativa mientras se subsana el fallo de redacción. A falta de datos concretos de cuantos trabajadores tengan solicitada o disfruten ahora mismo de la adaptación de jornada por conciliación, ambas centrales indican que en la comunidad hay mucha gente que la pide. “Pueden ser miles, indican”.

El texto deja desprotegidos a quienes pidan acogerse al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a aquellos que pidan una adaptación de jornada con cambios de horarios, turnos o el teletrabajo para poder conciliar.

