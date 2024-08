El Banco de España confirma al BCE que no ve problemas en la compra del Sabadell por el BBVA

El Banco de España emitió a finales de julio un informe al Banco Central Europeo (BCE) en el que se mostró favorable a que la institución presidida por Christine Lagarde no se oponga a la posible adquisición del Sabadell por parte del BBVA, según ha publicado Expansión y ha confirmado este periódico. No es ninguna sorpresa: el papel de los supervisores bancarios al evaluar las fusiones se limita a garantizar que las entidades resultantes sean sólidas y no supongan un riesgo para la estabilidad financiera. En cualquier caso, se trata de un trámite relevante, ya que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no aprobará la oferta pública de adquisición (OPA) del grupo de origen vasco sobre el catalán hasta que el BCE se pronuncie favorablemente respecto a la misma.

El BBVA notificó la operación al Banco de España el 4 de junio y fue admitida a trámite el 21 de dicho mes. A finales de julio y tras recibir la valoración positiva del área de supervisión bancaria, el consejo de gobierno del banco central español aprobó el traslado al BCE del informe favorable (no vinculante, pero habitualmente seguido). El organismo europeo tiene 60 días laborables para pronunciarse, ampliable en otros 30. Es decir, que podría retrasar su pronunciamiento hasta octubre, si bien es más probable que emita su dictamen en septiembre, dado el visto bueno del Banco de España y las características de la operación.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, desveló a principios de mayo que mantuvo contactos con el organismo antes de lanzar la opa y aseguró que para el BCE “no hay ningún obstáculo; desde su punto de vista, incluso una visión favorable a que haya consolidación”. Unos días después, el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, evitó pronunciarse expresamente sobre la operación, pero recordó que el BCE está “a favor de la consolidación” bancaria en la Unión Europea, particularmente si son fusiones transfronterizas entre entidades de distintos países del continente.