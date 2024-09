El proyecto de la primera central en Galicia de bombeo en el mar roza los 100 millones

La primera hidroeléctrica de bombeo con agua de mar del mundo se desmanteló en julio de 2016 tras casi dos décadas en operación. Anclada en Okinawa, una isla de Japón donde viven poco más de 1.000 habitantes, bebía del océano Pacífico para llenar una balsa de forma octagonal con una capacidad de almacenamiento de 564.000 metros cúbicos a 150 metros sobre el nivel del mar. Un revestimiento impermeable cubría la superficie interior del embalse para evitar filtraciones y daños a la abundante vegetación que lo rodeaba. Tenía una potencia de 30 megavatios (MW) y costó 3.200 millones de yenes, unos 19,7 millones de euros al cambio actual, que la Agencia de la Energía y de los Recursos Naturales del Ministerio de Industria y Comercio de Japón financió a cargo de un programa específico para investigar el potencial de las energías renovables oceánicas. La compañía J-Power, encargada de la construcción y explotación de la planta piloto, decidió echar el cierre porque la demanda de electricidad en el archipiélago no evolucionó como se predijo inicialmente y dejó de ser rentable.

Tanto los estudios técnicos previos como el análisis de seguimiento durante los cinco años siguientes al encendido, entre 1999 y 2004, evidenciaron “que con una planificación adecuada para mitigar los efectos ambientales y una ejecución adecuada de las medidas de protección del medio ambiente, el impacto de la construcción y operación de una planta de almacenamiento de agua de mar bombeada en el medio ambiente circundante puede ser muy reducido”, resalta Hidroeléctrica de Oia en el proyecto que acaba de entregar en el Ministerio para la Transición Ecológica para replicar una central reversible de este tipo en la localidad pontevedresa.

“En general, la corrosión del agua de mar, las fugas de agua de mar y los efectos sobre el medio ambiente circundante no fueron notables —añade la empresa—. Todo ello confirmó que las centrales de generación de almacenamiento de agua de mar bombeada son fiables para su uso práctico”. Desde entonces, además, “se ha demostrado que pueden construirse turbo-bombas para 800 metros de salto y potencia instalada unitaria de 500 MW”.

La propuesta para levantar una central de bombeo en la zona de Punta Centinela realmente no es nueva. La misma compañía llegó a iniciar los trámites hace doce años. En junio de 2012 presentó en el Servicio provincial de Costas la solicitud para ocupar 2.778 metros cuadrados de Dominio Público Marítimo Terrestre y de utilización de agua de mar para una central de 250 MW. No hubo alegaciones, todos los informes sectoriales fueron favorables —“en algún caso condicionados a facilitar más información”, subraya Hidroeléctrica de Oia— y el concello de la localidad no contestó. Pero Costas no dictó ningún nuevo trámite desde entonces y “la tramitación del expediente está paralizada”. “Sin conocerse la causa”, remarca.

Para adaptarse a todos los cambios legales en materia medioambiental y energética y “en aras de la seguridad jurídica y de conocimiento del proyecto”, Hidroeléctrica de Oia opta por repetir los trámites. Volvió a pedir la ocupación de los terrenos y el uso de agua hace justo dos años y el pasado 27 de agosto entró en el registro de la Dirección General de Política Energética y Minas el proyecto básico, que contempla una inversión superior a los 95 millones de euros.

La captación y la central se situarán en Punta Centinela y la balsa de almacenamiento en el monte de man común de Mougás, en las proximidades de Alto do Facho, lindando con el municipio de Baiona. La unión entre la balsa de almacenamiento y la central subterránea se realizará mediante una tubería, también bajo tierra, “que será ejecutada en zanja en la zona de topografía suave a partir de la balsa, en pozo al llegar al bordo de las fuertes pendientes del frente litoral de Alto do Facho, y en galería desde el pozo vertical a la central”.

Se mantiene la potencia prevista en el plan inicial. Son 250 MW repartidos en dos grupos reversibles para un caudal nominal por grupo de 34,5 metros cúbicos por segundo en turbinación y 27,6 metros cúbicos por segundo en bombeo. La capacidad de almacenamiento de la balsa superior rondará los 5.500 hectómetros cúbicos. La producción anual estimada alcanza los 425.878 megavatios hora (MWh) y el consumo alcanza los 609.000 MWh.

Esa doble vertiente de las centrales de bombeo como generadoras convencionales de electricidad renovable y, a la vez, consumidoras usando los excedentes de energía cuando al sistema le sobra para llenar el agua del depósito superior es la principal baza que esgrime Hidroeléctrica de Oia para la autorización. Son un aliado para la integración de tecnologías verdes porque ayudan a compensar la variabilidad del viento; y la única fórmula que hay ahora mismo de almacenar electricidad a gran escala. En Galicia hay otros ocho proyectos en marcha de plantas reversibles en ríos presentados en Transición Ecológica.

claves destacadas

H La empresa llegó a solicitar ya ocupación de espacio y captación de agua en 2012. No hubo alegaciones y los informes fueron favorables, pero el expediente estaba paralizado.

1 Inicios en junio de 2012

H La central proyectada, al igual que los bombeos en ríos, tiene una doble vertiente para el sistema eléctrico. Puede generar hasta 425.900 MWh y su capacidad de consumo es de 609.000 MWh en momento de excedentes.

2 Doble función para el sistema