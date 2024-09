El tirón de la hostelería salva al empleo en Galicia del fin de la temporada alta estival

El fin de la temporada alta en el turismo deja habitualmente una profunda resaca en el mercado laboral. Con el bajón de visitantes finalizan los contratos de refuerzo en comercios, bares, restaurantes y otros negocios vinculados a la industria del verano. Se perdieron 193.700 afiliaciones a la Seguridad Social al cierre del mes pasado, la mayor caída en agosto en los últimos cinco años. El número total de cotizantes se mantiene todavía por encima de los 21 millones. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, los ocupados aumentaron en cerca de 30.200 y van ya 52 meses consecutivos al alza. “Hemos consolidado los 21,1 millones de trabajadores y estamos muy cerca de los 21,2 millones, en un mes con un fuerte componente estacional”, recordó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que subraya “la presencia de afiliados extranjeros” como “uno de los motores de nuestro mercado laboral”. Suponen el 13,4% de las altas y, además de la presencia creciente en hostelería y construcción, su cuota no deja de engordar en actividades de “alto valor añadido” como información y comunicaciones.

Cataluña y Madrid concentran la mitad de la merma en las afiliaciones con 64.300 y 40.600 menos, respectivamente. Sobresalen también los recortes en Comunidad Valenciana (26.700), País Vasco (15.600) y Murcia (12.700). A diferencia de esos territorios y de la tendencia del conjunto del país, la ocupación en Galicia aguantó el envite. Solo se destruyeron 487 empleos en la media mensual. El dato a último día de agosto (1.089.794 cotizantes) es, incluso, superior al de julio, con 988 ocupados más.

Hace tiempo que aquí el tradicional agujero por el ocaso de la campaña estival se retrasa a septiembre. Es una de las claves de la resistencia del mes pasado, que venía del julio más flojo en contrataciones de la historia y pudo mantener el tipo gracias al tirón de la hostelería. Fue el sector más dinámico en la economía regional en agosto. Sumó 1.300 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, hasta rebasar las 93.000, cifra récord. Los trabajadores de restauración y servicios de alojamiento aumentaron en 2.100 en toda España.

Funcas pone el ojo, precisamente, en el comportamiento de la hostelería, “que en los meses de julio y agosto ha incrementado las afiliaciones en una cuantía muy inferior a lo habitual históricamente en estos meses, mientras que en marzo y abril la contratación fue mucho mayor”. Algo que sucedió ya en 2023, “lo que podría indicar que se ha producido una modificación en el patrón estacional de contratación de este sector, que adelantaría las incorporaciones laborales a la primavera y, por tanto, serían inferiores en verano”. “Este cambio de patrón —añade la entidad— podría estar motivado por la necesidad de las empresas de garantizar la cobertura de sus necesidades, en un contexto de escasez de mano de obra en este sector”.

La pérdida de músculo laboral en Galicia a finales de agosto afectó sobre todo a los autónomos (364 menos) y, particularmente, a los trabajadores por cuenta propia del sector primario (120 menos). Hubo también 130 bajas en el régimen especial del Mar. Por actividades, además de la hostelería, la ocupación medró en sanidad y servicios sociales (643 nuevas afiliaciones), administración pública (400), comercio (327) y construcción (259). Los cotizantes en educación bajaron en cerca de 2.000; en 500 en actividades administrativas y servicios auxiliares; y en unos 380 en industria manufacturera.

Con una caída muy amortiguada en las afiliaciones, el incremento del paro fue también muy contenido: 633 nuevos desempleados en la comunidad, lo que deja el total de inscritos en las oficinas públicas en 118.678. Eso sí, toda la subida se dio entre las mujeres (676 desempleadas más), mientras bajó en los hombres (42 menos). El paro en el Estado se elevó en cerca de 21.900 personas, la menor alza en un agosto desde 2016. “Celebramos los avances y trabajamos para mejorar allí donde sea necesario reforzar nuestras políticas públicas. No cesamos ni un momento mientras haya una persona en paro o que no tenga garantizadas unas buenas condiciones laborales. No paramos. Seguimos”, valoró Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.

El paro en Galicia subió en los servicios (578 nuevos desempleados) e industria (153); y disminuyó en agricultura y pesca (86) y construcción (13). Ourense encabezó el ascenso (0,9%), seguida de A Coruña (0,7%), Pontevedra (0,3%) y Lugo (0,2%). Se firmaron casi 61.800 contratos, de los que 15.700 —uno de cada cuatro— fueron indefinidos.

La Xunta remarca que la cifra de paro es la menor en un mes de agosto en la serie estadística que arranca en 1996 y las afiliaciones aguantan en su pico desde 2005. “Trabajamos para seguir generando más y mejor empleo de calidad”, aseguró José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración.

El balance para la CIG evidencia “un agotamiento en la posibilidad de crear empleo”. Su secretario confederal de Emprego, Francisco González Sío, carga contra “la trampa” de los contratos fijos-discontinuos, de los que la patronal “abusa”. Maica Bouza, responsable de Emprego de CC OO Galicia, sostiene que los datos de agosto “son positivos”, aunque “peores” que los del mismo mes de 2023 y alerta de la falta de un cambio del modelo productivo “que necesita Galicia, basado en actividades como la educación o las profesionales, científicas y técnicas”. UGT defiende el “antes y el después de la reforma laboral”. Hay “una estabilización del mercado laboral en torno al trabajo estable y de calidad”, afirma José Luis Fernández Celis, secretario de Organización del sindicato, y reclama la reforma de la indemnización por despido para que sea “plenamente resarcitoria del daño causado”.

El paro crece en 329 personas en la provincia de A Coruña

El paro subió en 329 personas en la provincia de A Coruña en el mes de agosto. La cifra de desempleados se sitúa en 47.118 a nivel provincial. El paro aumentó tras el final de la temporada de verano, al desaparecer parte del empleo estacional, un 0,70%, en la línea del aumento en el conjunto de España. En la provincia de A Coruña se mantienen las cifras de creación de empleo en positivo, de forma tímida al menos y compensando la tendencia negativa en Galicia y el conjunto estatal. Hay 40 afiliados. En términos de variación anual, el paro registrado descendió en 4.409 personas, una caída del 8,56 por ciento. Por sexos los datos hablan de 19 mil varones desempleados frente a 28 mil mujeres, nueve mil más. Por sectores, el mayor incremento del desempleo se produjo en el sector servicios, con 324 desempleados más.