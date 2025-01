El empuje del SMI está atrapando ya a los trabajadores cualificados

El salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado una revalorización récord desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, con un alza del 54% desde que llegó a la Moncloa. La actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho de sus sucesivas revalorizaciones uno de sus caballos de batalla para tratar de empujar el conjunto de los salarios de la economía española al alza y reducir la pobreza entre las capas más vulnerables del mercado laboral. Hoy, a falta de que se concrete la revalorización para este año, se sitúa en los 1.134 euros brutos mensuales (en 14 pagas).

No obstante, no todos los sectores empresariales han seguido el mismo ritmo que ha ido imponiendo el Gobierno con sus subidas. En el proceso para configurar cuál debe ser la nueva subida del SMI para este 2025, la comisión de expertos gubernamentales alerta de que el reciente empuje de este suelo salarial cada vez está atrapando a un mayor número de trabajadores experimentados y formados, que por perfil no deberían estar percibiendo el sueldo mínimo, sino algo más.

Cada año la comisión asesora en materia de SMI elabora un informe para sugerir al Gobierno cuánto debe subir esta referencia. La recomendación para este 2025 es que o bien debe subir un 3,44% o bien un 4,41%, tal como recoge el documento al que ha tenido acceso El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario.

Aunque más allá de la cifra, los técnicos encargados del informe —propuestos por los ministerios de Trabajo, Economía, Hacienda y los sindicatos CC OO y UGT— también sugieren una serie de modificaciones o alertan de ciertos riesgos para mejorar la eficacia de este instrumento. Una de las alertas que activan va para la negociación colectiva y ahí los expertos destacan dos cosas. Por un lado, que cada vez una capa mayor de empleados que históricamente no se han regido por el SMI ahora empiezan a hacerlo. Y son empleados que, por formación y antigüedad, no deberían regirse por el SMI, «cuando el salario mínimo debería ser la referencia salarial para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia que debería quedar limitado a noveles o posiciones vulnerables».

El estudio analiza los efectos y consecuencias del recorrido que ha tenido hasta ahora el SMI, si bien su principal cometido es sugerir cuál debiere ser la subida de este suelo salarial para este 2025. Los expertos consensuan dos métodos de cálculo, mediante metodologías y fuentes diferentes, que llevan a dos conclusiones. O el SMI sube un 3,44%, hasta los 1.173 euros brutos, o un 4,41%, hasta los 1.184 euros. Ahora el Ministerio de Trabajo citará a patronal y sindicatos para tratar de consensuar una cifra, que puede o no ubicarse dentro de esas recomendaciones.

Los expertos también introducen sugerencias de cara a futuras revalorizaciones. Una de ellas es incorporar nuevas fuentes estadísticas. «En el marco de la transposición de la directiva europea sobre el salario mínimo, cobra sentido la utilización como referencia la base de datos de Eurostat, que permite realizar análisis comparados entre los diferentes países miembros de la UE», sugieren.

Hacienda esperará a la subida del SMI para estudiar cómo queda el IRPF

El Ministerio de Hacienda esperará a conocer la subida concreta del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 para estudiar si tributa o no en el impuesto de la renta para las personas físicas (IRPF), según confirmaron fuentes del departamento a Europa Press. El diario El País adelantó ayer que Hacienda descarta adaptar el IRPF a la subida del SMI y obligará a tributar a sus beneficiarios, aunque desde el ministerio que dirige María Jesús Montero aseguraron a Europa Press que se debe esperar a conocer la subida para saber cómo quedará el IRPF. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) adelantó ayer que no firmará un acuerdo para aumentar el SMI si no queda exento del IRPF. Así lo decidió su Comisión Ejecutiva Confederal en una reunión ordinaria. «La prioridad del sindicato es garantizar que el importe del SMI llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional. Este objetivo implica también una responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda para asegurar que estas medidas se implementen adecuadamente», indicaron desde el sindicato. Asimismo, desde UGT reiteraron que el sindicato pedirá una subida de entre el 5% y el 6% del SMI para 2025 cuando el Gobierno convoque la mesa de diálogo social para negociar el alza con los agentes sociales, lo que será en los próximos días. «Para mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, con atención a los más desfavorecidos, para lo que para fijar su cuantía mínima se debe de seguir en la senda de alcanzar el 60% del salario medio», concluyen desde UGT.