Sanidad y educación se consolidan como pulmones del empleo en Galicia

Los puestos para auxiliares de enfermería, enfermeros de cuidados generales, fisioterapeutas, psicólogos, profesores de informática o de idiomas, docente con competencias digitales o educadores de niños se entremezclan con una larga retahíla de puestos pendientes de ocupar en albañilería, conducción, carpintería, limpieza o asistentes a domicilio en las más de 200 ofertas disponibles en el buscador de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Tanto la educación como la sanidad figuran entre los sectores con mejores perspectivas de empleo en todo el país. En el primer caso, las afiliaciones a la Seguridad Social crecen de forma constante en los últimos diez años y se mantienen al alza «en la previsión a corto plazo», como resalta el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en un reciente informe sobre las tendencias del mercado laboral en España a lo largo de 2023. Lo mismo sucede con las actividades sanitarias, que, junto a los servicios sociales, sirven de columna vertebral en el objetivo del Gobierno de crear un «hub de vanguardia referente en economía social al servicio de la transferencia e intercambio de conocimientos».

El estallido de la pandemia del coronavirus, terrible para la salud pública y un golpe fortísimo en el tejido productivo, evidenció la importancia de contar con sectores esenciales robustos para acompañar el día a día de los ciudadanos tras años de profundos recortes por la estrategia del austericidio implantada durante la crisis financiera global de 2008. Además de las repercusiones por el acelerón de la digitalización y la transición energética, la radiografía de la ocupación muestra cómo el cambio de mentalidad en la sociedad respecto a los cuidados es también una palanca del crecimiento económico por el impulso sin precedentes en la contratación en el rango alto de salarios.

Galicia cerró diciembre con 62.480 cotizantes en la educación y una media a lo largo del año de 60.326. Su máximo histórico. Las afiliaciones aumentaron ligeramente por encima del 3% con la creación de 1.849 puestos en comparación con el último día de 2023. Ningún otro sector sumó tanto empleo en la comunidad en 2024, según los datos detallados de la Seguridad Social recopilados por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Los efectos del COVID-19 «han incidido notablemente en esta actividad económica», explica el Sepe en su análisis de tendencias. «Se compensaron los efectos de la crisis sanitaria —añade— con un aumento de la contratación de profesores como consecuencia de la bajada de la ratio profesor/alumno». El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo subraya especialmente el tirón de los instructores en las TIC, maestros de educación infantil, profesores de todo tipo —incluidos los de apoyo al trabajo y de educación ambiental—, los especialistas en métodos didácticos y pedagógicos, en FP, cuidadores de niños y monitores.

Por especialidades, a la información sobre el empleo generado en Galicia durante 2024 le falta todavía el dato de diciembre. Hasta entonces, destaca el apartado de educación general —que no puede asignarse a un nivel concreto, puestos de apoyo en academias, idiomas o informática, entre otros campos—, con el fichaje de 1.322 efectivos. Le sigue la educación universitaria (279), la deportiva y recreativa (142) y la preprimaria (71).

Aunque las ocupaciones sanitarias con mayor demanda son muchas, el Sepe identifica un problema por el desajuste con la oferta en médicos rehabilitadores, intensivistas, dermatólogos, pediatras, psiquiatras, anestesiólogos, enfermos geriátricos, gerocultores, fisioterapeutas, técnicos en imagen para el diagnóstico y médicos de trabajo. Es la otra actividad que funciona de pulmón en el mercado laboral autonómico: 71.615 afiliaciones a 31 de diciembre de 2024 —superando ya a la hostelería, que tenía 69.869—, después de un alza de 1.806. Las actividades hospitalarias ganaron 696 cotizantes; 92 las de medicina general; 36 la medicina especializada; 122 las odontológicas; y 355 el resto.

En comparación con los niveles prepandemia, Galicia tiene ahora 62.600 empleos más. El incremento en la educación roza los 11.200 (22% de subida) y en actividades sanitarias alcanzó los 7.450 (11,6% más).

A la buena salud de la ocupación contribuyeron también los servicios de comidas y bebidas (1.446 nuevas afiliaciones); los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (832); la construcción especializada (799); las actividades de postales y correos (785); la programación, consultoría y otras ramas vinculadas a la informática (741); el almacenamiento y servicios anexos al transporte (738); los servicios sociales (716 en negocios sin alojamiento y 693 en el resto); la administración pública (705); la fabricación de productos metálicos (693); y las actividades deportivas, recreativas y de ocio (607).

Sin contar los puestos sin clasificar, de las 88 actividades en las que se reparten los cotizantes, 62 terminaron 2024 con avances de empleo. Entre todas aglutinaron una subida de 19.276. Otras cuatro se mantuvieron planas, entre ellas el epígrafe de fabricación de vehículos a motor (15.687 personas de alta). Y 22 sufrieron recortes. Empleo doméstico y agricultura y ganadería superaron el umbral de las 1.000 pérdidas. En pesca y acuicultura bajaron en 751; en 576 en telecomunicaciones; y en casi 300 en las ETT y en la fabricación de otros productos minerales no metálicos.

1.000 menos al año en el régimen del Hogar

Hay veces que el telón de fondo no casa con la realidad de las cifras. Mientras el sector del empleo doméstico ampliaba sus derechos laborales y se beneficiaba de progresivas subidas del SMI, paralelamente las afiliaciones no haa hecho más que enguar durante esta última década. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan un descalabro de casi un millar de bajas por año en las afiliaciones de trabajadoras domésticas desde el 2018 en Galicia. Pasaron de ser 27.151 de media aquel año a 22.839 en 2024, un 16% menos. Desde los sindicatos señalan un repunte de la economía sumergida en el sector. «La coyuntura apunta a que el trabajo en negro de las trabajadoras domésticas no solo no está disminuyendo, sino que sube», indica la secretaria de mujeres y normalización lingüística de la CIG, Nicolasa Castro. «Se están haciendo avances muy importantes y necesarios, pero quizás no se están aplicando ni divulgando correctamente. Esto tiene como consecuencia que las familias, que son los empleadores, puede que prescindan de los servicios por miedo o ignorancia», apunta. El SMI también juega un papel importante en la ecuación. «Hubo muchos aumentos de costes por unidad familiar durante estos últimos años, así que es normal que el empleo doméstico sea una alternativa menos asequible a medida que aumentan los gastos para las familias», dice la secretaria general de CCOO Hábitat en Galicia, Alejandra Gesto.

