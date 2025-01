«Alimentos de España» se lanza a «mejorar la reputación» de la pesca

El sector pesquero español lleva años llorando la pérdida del FROM, el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos. El organismo, desaparecido en 2012, servía como impulso para la promoción del pescado y el marisco en un país que lidera los primeros puestos en consumo de estos alimentos. En los últimos años, la flota y la industria están viendo que el pescado deja de hacer acto de presencia en la cesta de compra de forma paulatina, con una caída del 24% en Galicia en los últimos diez años. Por ello, no dejan de insistir en que se necesita una mayor promoción, algo cercano a lo que fue el FROM, y la reducción del IVA. Lo segundo lo ha ido negando el Gobierno por activa y por pasiva, y lo primero se han dado algunos pasos. Ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prepara las nuevas campañas de su estrategia Alimentos de España, en la que busca atacar «varios frentes» para incentivar el consumo y, de paso, «ayudar a mejorar la reputación del sector».

El Ministerio que dirige Luis Planas creó la estrategia Alimentos de España en 2020 con el objetivo de transmitir los beneficios de consumir productos agrarios y pesqueros, reconocer el valor del trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores, recuperar el valor de los alimentos o reconocer a España como una potencia agroalimentaria y gastronómica.

Para su desarrollo, la Junta de Contratación del Ministerio ha ido licitando los servicios de creatividad, diseño, realización y producción de campañas. La última de ellas, por valor de 1,18 millones la lanzó a mediados del pasado mes, de cara a las acciones previstas para este año y el próximo. En comparación con las anteriores, el Ministerio da un mayor peso a la «campaña de los productos de la pesca y la acuicultura».

Así, el pliego recoge que en este caso «la campaña tendrá un carácter más taxativo y con un mensaje más directo para el consumo». «El consumo de productos de la pesca lleva una senda de continuo descenso y esta campaña debe diseñar mensajes claros y concisos para revertir esta situación», recoge. Para «incentivar el consumo», las acciones deben buscar defender «la amplia variedad de productos de la pesca y de la acuicultura de que dispone España» y «la importancia de incorporarlos de forma habitual a la dieta como alimento sano, nutritivo y de calidad». De igual forma, se quiere recordar «la diversidad de opciones en cuanto a formas de prepararlo y disfrutarlo, de manera sencilla y asequible» y, en general, «animar a consumir, dando recetas y formas de consumo».

