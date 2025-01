Ryanair eliminará 12 rutas y 800.000 asientos de cara a su programa de verano de 2025, según ha anunciado la compañía . Este recorte implicará el cese de operaciones en dos aeropuertos, el de Jerez (Cádiz) y el Valladolid (Castilla y León), y reducirá el tráfico en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Eddie Wilson, CEO de Ryanair, ha señalado que las "altas tasas" que impone Aena, el gestor español de los aeropuertos, están lastrando el crecimiento de las infraestructuras regionales. "Las tasas de Aena impide el desarrollo de los aeropuertos regionales, que están medio vacíos", ha asegurado el responsable del grupo.

La Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia ha paralizado la subuda tarifaria de 0,5% propuesta por Aena para 2025, aunque ha mantenido el alza del 4,09% en 2024. Ryanair solicita al regulador que la anule. El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, ha explicado este jueves en una rueda de prensa que las medidas adoptadas por Aena no apoyan los objetivos del Gobierno de incrementar el tráfico en los aeropuertos regionales de España. Según Wilson, las "excesivas" tasas aeroportuarias y la falta de incentivos efectivos están limitando el crecimiento de estos aeropuertos, a pesar de contar con la infraestructura y seguridad necesarias. "Lo que falta es una política de precios adecuada", ha sunbrayado.

La aerolínea líder del transporte aéreo en España por número de viajeros empieza con este recorte a cumplir con la amenaza de eliminar parte de su operativa en algunos aeropuertos como consecuencia de las tasas que exige Aena. A pesar de anuncio de este jueves, la compañía ha asegurado que crecerá en otros aeropuertos como Málaga y Alicante. Si se tiene esto en cuenta, la empresa pondrá en el mercado español hasta 1,5 millones más de aseitnos adicionales para la próxima temporada.

Crecimiento en España

Elena Cabrera, country manager de Ryanair en España, ha señalado que el objetivo de la compañía irlandesa es conseguir un crecimiento dle 40% de viajeros en España, hasta los 77 millones anulaes tras la asignación de 33 nuevos aviones para este mercado. A pesar de ello, Cabrera ha avisado de que la subida tarifaria de 2024 debe ser retirada y es necesario mejorar los planes de incentivos. "Los aeropuertos más pequeños no van a crecer si no se incentiva su uso. Estas instalaciones están infrautilizadas", ha señalado Eddie Wilson, que también ha apuntado a que Aena es "un monopolio público" que carece de incentivos para hacer crecer las infraestructuras regionales.

En consecuencia, Ryanair cesará sus operaciones en los aeropuertos de Jerez (Cádiz) y Valladolid, retirará un avión basado en Santiago de Compostela y reducirá significativamente el tráfico en otros aeropuertos regionales: Vigo (-61%), Santiago (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%). La compañía califica estas reducciones como una pérdida "totalmente evitable".

En total, Ryanair reducirá su capacidad en España un 18% durante el verano de 2025, argumentando que los aeropuertos regionales gestionados por Aena son menos competitivos que sus homólogos europeos. Como resultado, la aerolínea reubicará su capacidad en países como Suecia, Croacia, Hungría y Marruecos. Este ajuste ocurre en un contexto complicado para el sector aeronáutico, con retrasos en las entregas de aviones por parte de Airbus y Boeing, debido a problemas en la cadena de suministro y dificultades internas de esta última. "Nosotros estamos haciendo toda la inversión para el desarrollo de los aeropuertos regionales y Aena no lo está poniendo fácil. España no es competitiva a nivel regional. Su estructura de precios está orientada a los grandes aeropuertos. Podríamos volar a La Rioja, por ejemplo, pero no lo hacemos porque no hay ningún tipo de incentivo", ha asegurado Eddie Wilson.