La construcción y los hogares lideraron la contratación fija en Galicia en 2024

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció la pasada semana que entre las prioridades de su departamento para este año está la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. «Es una tarea que asumiré personalmente identificando sectores de mano de obra de forma objetiva», aseguró Elma Saiz, adelantándose a la más que probable polémica con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Como sucedió con la anterior modificación. Después de muchos años sin cambios, recogiendo únicamente puestos en la Marina Mercante, deportistas profesionales y entrenadores, el inventario con los perfiles con más problemas para encontrar personal en España incorpora desde el tercer trimestre de 2023 varios perfiles vinculados a la construcción. Las empresas con puestos disponibles de montadores de carpintería metálica, aluminio y pvc, electricistas y conductores-operadores de grúas pueden echar mano de extranjeros en sus países de origen y tramitar el permiso temporal de residencia.

El ladrillo se ha convertido en un paradigma de la falta de relevo generacional y del problema de las vacantes. Dos de cada diez ocupados superan los 55 años. «El evidente y progresivo envejecimiento de la población ocupada en el sector constituye una alarmante característica que, a tenor de la inmovilidad de la situación en los últimos años, representa una de las principales amenazas para el desarrollo de la industria de la construcción», advierte la Fundación Laboral de la Construcción en su memoria de 2023.

Para intentar captar nuevos efectivos y retener a las plantillas actuales, la actividad exprime la contratación indefinida. De los 28.300 contratos firmados en la construcción en Galicia durante el pasado 2024, casi 19.900, el 70,1%, fueron fijos desde el principio ya (17.523) o conversión de temporales (2.348), según el balance que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) con los datos suministrados por la Consellería de Emprego.

El otro sector a la cabeza de la estabilidad laboral en la comunidad es el empleo doméstico. Se formalizaron 8.689 contratos y el 81,2% fueron indefinidos. El porcentaje de fijos en las inmobiliarias alcanzó el 61,1%; el 60,3% en las industrias extractivas; algo más del 50% en agricultura, ganadería y pesca; el 43,7% en actividades profesionales, científicas y técnicas; el 43% en suministro de electricidad y gas; el 41,7% en hostelería; el 33,4% en finanzas y seguros; el 32,7% en educación; y el 31,8% en otros servicios. Todos estos sectores superan la tasa del 31,3% de indefinidos (201.265 iniciales y 25.600 conversiones) entre los 723.600 de contratos totales rubricados en Galicia. El dato merma ligeramente respecto al año anterior (32,3%) y a 2022 (31,8%), cuando entró en vigor la reforma laboral pactada por el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para combatir la elevadísima temporalidad. Hasta ese momento, los contratos fijos en Galicia se movieron entre el 7% y el 10%.

A la cola de la contratación indefinida en Galicia se situaran la industria manufacturera (24%), las actividades sanitarias y servicios sociales (23,5%), transporte y almacenamiento (21,4%), información y comunicaciones (17,2%), actividades artísticas, recreativas y ocio (14,7%), suministro de agua y saneamiento (14%) y la administración pública (13,8%).

El 56% de los contratos en 2024 eran a tiempo completo (113.877 indefinidos y 238.393 eventuales) tras una caída del 3,4% en comparación con 2023. Los de jornada parcial aumentaron el 2,6% (63.431 fijos y 141.930 temporales). Los fijos discontinuos disminuyeron el 10%, hasta los 49.655.

Más de 42.000 becarios cotizaron en la comunidad

Un total de 944.547 jóvenes alumnos universitarios y de formación profesional estuvieraon de alta en el sistema de la Seguridad Social en 2024 por sus prácticas formativas no remuneradas. En Galicia fueron 42.355, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La medida está en vigor desde el 1 de enero de 2024. El colectivo no computa en los datos generales de afiliación, es decir, no están contabilizados en los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social con los que terminó el año. Hasta entonces, únicamente era obligatorio dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas, medida puesta en marcha en 2011. El casi millón de alumnos en prácticas no remuneradas se suma a las cerca de 250.000 personas de alta en la Seguridad Social por realizar prácticas remuneradas en 2024. «Supone una extensión de derechos para los más jóvenes, fundamentalmente. Son el futuro del sistema y deben formar parte de él desde el inicio de su carrera laboral», valoró el ministerio.

