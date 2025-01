Las afiliaciones de las empleadas del hogar en Galicia caen 1.000 por año

Hay veces que el telón de fondo no casa con la realidad de las cifras. Mientras el sector del empleo doméstico ampliaba sus derechos laborales y se beneficiaba de progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), paralelamente su presencia en la Seguridad Social (INSS) no ha hecho más que menguar en los últimos años. Así lo ilustran los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que reflejan un descalabro de casi un millar de bajas por año en las afiliaciones de trabajadoras domésticas desde el 2018 en Galicia. Las cotizantes en el Régimen Especial para Empleados de Hogar pasaron de ser 27.151 personas de media en aquel año a 22.839 durante el 2024, un 16% menos. Según reflejan las mismas estadísticas, el 97% de estas empleadas domésticas son mujeres.

Esta última cifra de afiliadas refleja una progresiva aproximación a la situación previa a julio de 2012, cuando entró en vigor la Ley del Servicio Doméstico. A principio de ese año apenas figuraban 20.000 cotizantes en Galicia, mientras que a finales ascendieron a 27.000. Desde entonces, la cifra apenas varió hasta 2018, cuando comenzó el descenso.

Si se consulta el histórico de las subidas del SMI, en el 2019, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, tiene lugar el incremento más grande de la década: 900 euros de salario mensual mínimo, 165 euros más que el año anterior, cuando la cifra estaba fijada en 735. Actualmente, el SMI es de 1.134 euros. Además, el Ministerio de Trabajo plantea subirlo este 2025 hasta 1.183 euros. El sector de las empleadas domésticas carece de convenio colectivo.

Paralelamente, al creciente SMI hay que sumarle los últimos avances implementados en España en materia de derechos laborales para el empleo del hogar. Entre algunas medidas a este respecto, cabe recordar el Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Este texto legal incluía la regulación del registro de horas trabajadas, algo que lo que también se beneficiaron las trabajadoras domésticas, aunque con algunas excepciones permitidas en materia de horas extra. Aunque las causas pueden ser diversas, desde los sindicatos señalan un repunte de la economía sumergida en el sector. «Todo es posible, pero la coyuntura apunta a que el trabajo en negro de las trabajadoras domésticas no solo no está disminuyendo, sino que sube», indica la secretaria de mujeres y normalización lingüística de la CIG, Nicolasa Castro, que achaca esta situación a las últimas novedades legales. «Se están haciendo avances muy importantes y necesarios, pero quizás no se están aplicando ni divulgando correctamente. Esto tiene como consecuencia que las familias, que son los empleadores, puede que prescindan de los servicios por miedo o ignorancia», apunta.

Por otra parte, el SMI también juega un papel importante en la ecuación. «Va directamente relacionado», asegura la secretaria general de CCOO Hábitat en Galicia, Alejandra Gesto. «Hubo muchos aumentos de costes por unidad familiar durante estos últimos años, así que es normal que el empleo doméstico sea una alternativa menos asequible a medida que aumentan los gastos para las familias», apostilla.

Con todo, Gesto también constata el aumento del empleo «en B». «Estamos viendo muchas empleadas con contrato parcial que hacen jornada completa y otras muchas sin contrato», indica la secretaria de CCOO, y sentencia: «La solución pasa inevitablemente porque la Administración implemente un sistema solvente de inspección de trabajo para el colectivo de las trabajadoras domésticas».

