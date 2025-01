“Si Aena no tiene un plan para hacer crecer los aeropuertos regionales, que los ceda a CCAA o ayuntamientos”

El choque es frontal y cada vez con más tensión. Ryanair, el gigante del bajo coste y la mayor aerolínea del mercado español desde hace más de una década (y con más de 58 millones de pasajeros en 2024, casi un 10% más), anunció la semana pasada un recorte de actividad en varios aeropuertos regionales españoles para la próxima temporada de verano. La compañía cerrará 12 rutas aéreas y eliminará 800.000 plazas en Valladolid, Jerez, Santiago, Vigo, Zaragoza, Asturias y Santander,alegando que en esos pequeños aeropuertos no le sale a cuenta volar por las altas tasas que paga y reclamando un plan para hacer competitivas esas instalación.

Con carácter general, Ryanair elevará su oferta de vuelos en España, pero el repliegue anunciado para los aeropuertos pequeños, anunciado a bombo y platillo por la plana mayor de la aerolínea, ha provocado un encontronazo -inédito por la dureza y las formas- con Aena, el gestor de los aeropuertos españoles. Aena, controlada en un 51% por el Estado español, acusa a Ryanair de “chantaje” y de utilizar “argumentos espurios”. Un choque que se hizo evidente este lunes en un cara a cara tensísimo entre el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en un foro turístico en Madrid.

“Ryanair va a seguir creciendo en España. Vamos a recibir 340 nuevos aviones y queremos destinar la mayor cantidad posible de ellos a España. Seguiremos creciendo en aeropuertos como Madrid, Málaga, Alicante o Sevilla. El problema es cómo crecer en otros aeropuertos como Vigo, Asturias, Zaragoza, Granada o Jerez, que no son competitivos”, explica Eddie Wilson en una conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA después del encontronazo público con el presidente de Aena, subrayando que la razón por la que no son competitivos estos centros es, según su criterio, por los costes que impone Aena.

“La triste realidad es que los aeropuertos regionales de otros países de la Unión Europea son más atractivos por una estructura de costes que permiten reflejar bien las tarifas de Ryanair. Las perspectivas no son buenas para los aeropuertos regionales en España. Si la mayor aerolínea y la que tiene los menores costes de Europa le dice al Gobierno español y a Aena que tienen un problema de costes en los aeropuertos regionales, deberían escucharnos y tratar de encontrar una alternativa”, ha apuntado Wilson. “Los costes deben ser competitivos. En España se aplican programas de incentivos, pero no funcionan porque no consiguen atraer tráfico”, sentencia el directivo.

El precio de las tasas aeroportuarias que aplica Aena cada año se establece mediante una metodología de cálculo fijada por ley y que avala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero posteriormente el gestor de los aeropuertos aplica incentivos comerciales específicos en algunos centros para impulsar el tráfico. Ryanair insiste en que esta fórmula no es suficiente y pide al Gobierno y a Aena ser “creativos” para encontrar otra alternativa.

Romper el monopolio

“Confiamos en que se lance algún plan para hacer que los aeropuertos regionales españoles sean más competitivos, porque en este momento no lo son. No es una opinión, es que hay 14 aeropuertos que están infrautilizados en un 60 o un 65% de su capacidad, y sin Ryanair lo estarían en un 80%”, apunta el ejecutivo, que apuesta abiertamente por romper el modelo de red con que opera a Aena (un sistema con el que controla 47 aeropuertos en todo el país, y que permite utilizar la gran rentabilidad de las grandes instalaciones para mantener los pequeños con menos actividad e incluso algunos con pérdidas). Un modelo de red que Ryanair denomina “monopolio” y que reclama a la Administración española acabar con él.

“Hay que considerar seriamente que, si Aena no va a presentar un plan para atraer aerolíneas que vayan allí y hacer crecer los aeropuertos regionales, entonces los debería ceder a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos”, subraya Wilson. “Hay un monopolio, pero si hubiera competencia, esos aeropuertos podrían crecer (…) La intención de Ryanair es que esos aeropuertos sean accesibles. Y si no hay un plan, creo que el Gobierno español tiene que ver quién puede administrar esos aeropuertos regionales. Tal vez sea necesario que los gestionen las administraciones regionales o locales, como se hace en otros países”.

Contactos con las CCAA

El consejero delegado de Ryanair asegura haber escrito en varias ocasiones en el último año al ministro de Transportes, Óscar Puente, con propuestas para impulsar los aeropuertos regionales en el país, pero dice no haber obtenido ninguna respuesta. “Nos comprometemos a trabajar con el ministro de Transportres y con Aena sobre cómo hacer crecer los aeropuestos regionales españoles para todas las aerolíneas, no sólo para Ryanair”, indica el ejecutivo. “Seguiremos creciendo en España, pero lamentablemente no en aeropuertos regionales en los que no hay incentivos para crecer”.

Ryanair pretende realizar una ronda de contactos con las Administraciones de las comunidades autónomas afectadas por los recortes para debatir posibles soluciones. "Celebraremos encuentros en los próximos meses para debatir los problemas con las regiones, y con mucho gusto invitaremos a Aena a asitir. Nuestra gente visitará Valladolid, Jerez y Santiago, las que han sufrido los peores recortes, pero también otras como Zaragoza. Nuestra gente explicará los detalles de la política de tasas de estos aeropuertos regionales" y buscar soluciones para que estos pequeños aeropuertos "aprovechen el potencial de las conexiones directas de Ryanair con 243 ciudades de toda Europa".