El sector inmobiliario augura un 2025 de récord en la compraventa de pisos de segunda mano

Con uno de los parques de vivienda más antiguos de Europa y un ritmo de construcción de obra nueva que no acaba de despegar, el sector inmobiliario catalán le ha recordado este miércoles a las administraciones públicas (desde ayuntamientos hasta Gobierno central, pasando por supuesto por la Generalitat) que hay un ámbito que parece olvidado, pero que podría ser parte de la solución al actual problema de la vivienda: la rehabilitación de los pisos ya existentes, que necesitan de una puesta a punto para ser habitables, bien porque incumplen nuevas normativas, como la de eficiencia energética, bien porque presentan déficits estructurales o barreras a la accesibilidad.

"Tenemos unos cascos antiguos consolidados en las tramas urbanas que podrían ayudar a aumentar la cifra de viviendas disponibles si se rehabilitan esos pisos, con el debido presupuesto y la colaboración público-privada", ha indicado el decano del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Guim Costa, en una mesa redonda celebrada en el seno de la Tribuna Immoscòpia, que ha celebrado a su décima edición. En la misma sesión, el profesor de Economía de la Universitat de Barcelona (UB), Gonzalo Bernardos, ha insistido en que "este 2025 va a ser un año de récord en la compraventa residencial, especialmente de la de segunda mano, entre otras cosas, porque la vivienda nueva aún se está construyendo por debajo de las necesidades".

Así las cosas, la previsión es que durante este año se realicen en torno a 825.000 operaciones de compraventa en toda España, muy cerca del máximo histórico de las 836.871 que se registraron en 2007. En torno a 100.000 de ellas se formalizarán en Catalunya, según las estimaciones de Bernardos. Eso provocará, una nueva subida de precios, estimada en un 12% para los pisos de segunda mano y de alrededor del 15% para la obra nueva. El dinamismo del sector vendrá impulsado, según han coincidido los expertos participantes en el foro, por la bajada de los tipos de interés, por el crecimiento de la economía española, por la estabilidad del mercado laboral y por la creación de nuevos hogares, formados sobre todo por personas extranjeras.

El índice de accesibilidad a la vivienda en propiedad, que ha elaborado la Càtedra API-UPF de Innovación Inmobiliaria marca el mismo camino. "Desde principios de 2024, la moderación de los tipos de interés y la mejora de las rentas de los hogares han actuado a favor de las familias", ha indicado José García Montalvo, economista y profesor en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). En su opinión, aunque en 2025 se continuará la tendencia iniciada el año pasado, los precios seguirán teniendo "un impacto negativo", ha pronosticado.

Estrés financiero

Lo que es realmente insostenible es la cantidad de familias que "están realizando un esfuerzo superior al 30% de sus ingresos para tener una vivienda", un porcentaje que se considera el límite superior para evitar el estrés financiero, ha denunciado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, que ha lamentado que el Estado no haya "sido capaz" de solucionar la escasez de vivienda en los últimos 40 años. "Tenemos un problema estructural que no hemos sido capaces de afrontar y resolver con garantías", ha admitido Lucas, que ha añadido que no se ha podido generar un parque público y social. El número dos del Ministerio de Vivienda, que ha inaugurado la jornada de este miércoles en Barcelona, ha criticado también que, en algunos momentos, cuando sí se ha podido crear ese parque público, se haya vendido.

Desde la organización de la Tribuna, el presidente de la Federación Nacional de Agentes Profesionales Inmobiliarios (Fnapi), Gerard Duelo, ha explicado que el sector inmobiliario "está viviendo momentos de cambio y transformación", mientras que Vicenç Hernández, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, ha asegurado que el sector tiene la percepción de que por fin las administraciones se han dado cuenta de que el problema habitacional es "poliédrico y no se soluciona con medidas rápidas y de poca incidencia estructural".