“Las rebajas son un descontrol. Deben regularse como antes de 2012”

¿Cuál es la situación actual del pequeño comercio en Galicia?

La situación está como en el resto de España. El año pasado tuvimos una serie de meses en los que subimos un poco la facturación, en porcentajes muy pequeños, pero podemos ser moderadamente optimistas en los resultados. Podemos hacer un balance positivo en líneas generales.

¿Cómo fue la campaña de Navidad? ¿Cumplió expectativas?

La campaña de Navidad cumplió las expectativas, pero está muy repartida. Empieza ya a en noviembre con el Black Friday, después viene el Ciber Monday... y mucha gente ya aprovecha para empezar a comprar . Así, la Navidad propiamente dicha ya es un poco más floja. Pero dentro de que ahora mismo la economía familiar está muy ajustada, con la subida de los tipos de interés que encareció las hipotecas, la gente siguió comprando aunque de forma más moderada. Se hace una selección de lo que se necesita para poder llegar a final de mes.

¿Cómo marchan las rebajas? ¿Siguen pensando que hay que volver a delimitarlas?

Ahora desde el 1 de enero al 31 de diciembre hay descuentos de una u otra manera, por lo tanto el consumidor ya va comprando cuando hay alguno que le interese. Desde la Federación Gallega de Comercio seguimos reclamando al Gobierno central , que es quien tiene la potestad, que vuelvan a regularse estos períodos como estaban antes de 2012. Que haya unas fechas concretas, puesto que esto es un descontrol tanto para el comerciante como para el cliente. Los otros canales de distribución distintos al comercio tradicional ponen esto tipo de rebajas y tenemos que seguirlos, pero es muy perjudicial para nosotros porque no podemos aguantar todo el año con estos márgenes tan justos.

¿Las plataformas de comercio online como Amazon o AliExpress hacen mucho daño al comercio tradicional?

Ahora mismo es nuestra lucha. Y no solo en este caso del comercio tradicional, sino también de otros canales como las grandes superficies, que sufren igualmente este fenómeno. Después de la pandemia los consumidores se concienciaron de que comprar en el comercio de cercanía, en las tiendas de barrio, es beneficioso tanto para nosotros como para ellos. La gente se dio cuenta de que donde no hay comercio no hay vida. Vio cómo es la ciudad cuando no hay actividad y quien crea esta actividad suele ser el comercio. Desde esa época se está volviendo a dar el valor que tiene ir a comprar al comercio tradicional. Se valora más.

Eso no quita que los comerciantes deban apostar por subirse a este tren de internet...

Desde luego los comerciantes tenemos que apostar por la venta online. Es un cambio de costumbres que estamos viviendo y que se potenció muchísimo a consecuencia de la pandemia. El comerciante que quiera sobrevivir tiene que atender también la venta por internet y las redes sociales. El comercio físico no puede nunca desaparecer, porque estos grandes monstruos además de la venta online buscan también sitios para la venta física y nosotros no podemos dejar ese espacio.

¿Hay suficiente apoyo de la administración para potenciar la digitalización del comercio?

Las ayudas están bien, pero fueron un poco deslabazadas. Entre nosotros nos estamos creando una competencia, porque no cabe duda de que lo que tenemos que buscar es una plataforma única y potente del comercio gallego para la venta online. Nosotros , desde la Federación, tenemos la plataforma ComercioGalicia, pero desde las administraciones se subvencionan webs y miniplataformas en todos los sitios. A lo mejor se subvenciona una plataforma para 15 o 20 comercios. Esto lo único que genera es una competencia entre nosotros .

¿La falta de relevo generacional es un problema?

No cabe duda de que el comercio es muy sacrificado. No sólo son las horas que se pasan con el establecimiento abierto. Cuando se cierra la puerta se pasa mucho tiempo pensando en actualizarse, limpiando, ordenando... La juventud prefiere otras profesiones donde el fin de semana tiene la oportunidad de disfrutar. Hay cierres, sí, pero también muchos emprendedores que arrancan.

¿Está en condiciones el comercio tradicional de afrontar una nueva subida del SMI y el aumento de costes que conlleva?

En los últimos años no sólo subieron los sueldos en un porcentaje muy importante, sino también la Seguridad Social, el IRPF... El comercio ahora mismo no puede asumir todo esto. Reducción de horas de trabajo, subidas salariales, los autónomos cada vez tenemos que pagar más... Se acumulan unos gastos que no vamos a poder soportar en un futuro y esto nos perjudica.

