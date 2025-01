Abanca exprimirá la rentabilidad tras un beneficio récord de 1.203 millones

La 621 oficinas que por entonces tenía la antigua NCG llevaban un par de días empapeladas. Se podían intuir el nuevo nombre y el logo elegidos por Banesco para relanzar el negocio tras su victoria en la subasta del FROB con las dos antiguas cajas de ahorros, pero el nuevo equipo gestor liderado por Juan Carlos Escotet quería una inauguración a lo grande. Abanca nació oficialmente a las siete y media de la tarde del 26 de junio de 2014 delante de más de 700 empresarios, políticos y representantes de la sociedad y la cultura de Galicia. «No venimos a improvisar, ni a tantear, con la maleta detrás esperando. Es un proyecto a largo plazo», defendió el presidente de la principal entidad financiera de la comunidad, visiblemente eufórico. Aquel proyecto cumplió el décimo aniversario el pasado 2024, «un año muy especial» por la celebración de «un proceso de transformación de éxito» del que salió, como presume Escotet, «una de las entidades más sólidas del sector». Y una de las más rentables. El beneficio alcanzó los 1.203 millones de euros, un 69,1% más tras la integración de EuroBic.

«Claramente un beneficio récord», enfatizó su presidente durante la presentación ayer de las cuentas del ejercicio, «alimentado por un crecimiento eficiente del negocio y una magnífica gestión de fuera de balance». Sin la adquisición del banco portugués, el resultado neto de Abanca se habría disparado también un 56,3%, hasta los 853,3 millones de euros. La ratio de rentabilidad ROTE se situó en el 16,5%. «No son solo magníficos resultados y una rentabilidad elevada —añadió Escotet—. Lo más relevante es la naturaleza recurrente que nos permite poder defender esta cuenta de resultados en 2025 a pesar de las disminuciones en la curva de tipos de interés que tenemos ya».

La entrada de EuroBic engorda el volumen de negocio por encima de los 128.400 millones de euros, un 13,6% más que en 2023. La apuesta por «la diversificación de ingresos» con «servicios de valor añadido», explicó el consejero delegado, permitió elevar los recursos fuera de balance el 17,3% (16.316 millones), y un 16% en el caso de las primas de seguros (567 millones). La cartera de crédito en situación normal aumentó un 8,3% (48.920 millones). La financiación se multiplicó por 2,5 en Portugal, donde alcanza una cuota de mercado entre los préstamos del 3,8%. En España maneja el 3,2%.

El país vecino reúne alrededor de 20.000 millones ya del negocio del grupo –el 15% del total— y aportó el 83% de 135.000 altas de clientes nuevos, un cifra que, según Francisco Botas, «destaca especialmente como en años anteriores». Finiquitado el actual plan estratégico, Abanca pone ahí el acento «de las nuevas ambiciosas metas», en seguir ensanchando la clientela con mejoras del volumen de negocio superiores a la competencia y de forma orgánica, además de exprimir la rentabilidad para llevar la ROTE a entre el 10% y el 15% «por encima del coste de capital»; una «calidad óptima» de riesgo y cobertura (la morosidad aguantó en el 2,6%, frente al 2,7% del conjunto del sistema español, a pesar de las últimas absorciones); y la fuerte capitalización alrededor del 13% (ratio CET1).

Con diez operaciones corporativas a la espalda, el séptimo banco de España —«muy cerca de la sexta posición»— rechaza más compras a corto plazo. «No tenemos previsto en el horizonte de 2025 ninguna integración adicional, salvo la de Eurobic», avanzó Escotet, que tampoco ve la puerta abierta de momento a la eterna aspiración de salir a Bolsa. «Siempre hemos dicho que tenemos interés claramente en llegar a ser una empresa cotizada, pero hay que buscar el mejor momento», respondió el presidente de Abanca, ante «la falta de incentivos» por la cotización de la banca europea ahora mismo por debajo del valor en libros.

Lo achaca «a temas de regulación» y «la percepción de cómo va la macro [economía] en el bloque [europeo]». «Ojalá que el informe Draghi sea una realidad, que vayamos a una desregulación mayor sin dejar de renunciar al necesario control regulatorio que debe tener un sistema bancario y, por supuesto, al programa de inversiones que se plantea para ver si somos capaces de darle un mayor vigor a la economía europea —apuntó el presidente de Abanca—, sobre todo frente a los retos de cambio que estamos viendo en Estados Unidos».

«No iniciaremos la búsqueda de un socio para Nueva Pescanova hasta su transformación»

Aunque la publicación dentro de unas semanas del informe del ejercicio consolidado y auditado de Abanca tiene que recoger la evolución del negocio también de Nueva Pescanova hasta bien entrado su año fiscal por la posición de dominio de la entidad en la pesquera (tiene el 98,6% del capital), Escotet prefiere no avanzar datos. «Ha sido un buen año», asegura, por el cambio en la dirección y «una transformación muy importante» que «nos tiene muy ilusionados». «Empezamos a tener unos réditos importantes —apuntó— a pesar de que el sector vivió un estrés importante en materia de precios». La hoja de ruta no ha cambiado. Nueva Pescanova se mantiene como «una participada con vocación temporal», pero Escotet insiste en «defender la estructura por la enorme importancia que tiene para Galicia». «Seguiremos siempre teniendo participación y no iniciaremos en profundidad el proceso de búsqueda de un socio industrial hasta que no esté concluido el proceso de transformación, que va a buen ritmo», afirmó.