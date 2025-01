El motor europeo vela armas para salvar su presente

El sector de la automoción de la UE tiene a partir de hoy una oportunidad casi única para salvar ya no solo su futuro, también su presente. La reunión de las patronales de fabricantes (ACEA) y los proveedores (Clepa) para iniciar el diálogo estratégico sobre la industria del automóvil en Bruselas puede suponer un punto de inflexión en medio de las multas millonarias que se avecinan por la obligación de cumplir el objetivo de CO2 impuesto a los fabricantes para 2025 y, sobre todo, el dar la vuelta a una estrategia de electrificación que no tiene encaje real en el mercado, donde el consumidor sigue siendo muy reticente a comprarse un vehículo cero emisiones.

El sector acudirá a este encuentro presidido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con una serie de prioridades conjuntas que se ha encargado de desgranar en los últimos días, ya de forma unánime desde que Stellantis se reintegró en la patronal a principios de año. Son el punto de partida para una serie de reuniones periódicas.

La propuesta más urgente para el sector es, sin duda, la normativa CAFE, siglas para Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés. Aunque ya se sabía y los fabricantes intentaron trabajar para evitar multas en el futuro, la estricta norma establece que las emisiones de dióxido de carbono deben bajar de 115,1 a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los 27 países de la UE. De esta forma, aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley. Es decir, si vendes eléctricos no tienes problemas, pero si no habrá sanciones multimillonarias. Según Acea, la estimación está en 15.000 millones de euros. Volkswagen, por ejemplo, calculó que su grupo pagará, si no se remedia, 1.500 millones. Por este motivo, la patronal pide revisar la normativa sobre CO2 para vehículos ligeros y pesados, «con base en la evaluación de la disponibilidad de las condiciones habilitantes, las realidades del mercado y de la cadena de valor».