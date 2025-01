Juan Manuel Guimeráns (Spain Film Commission): "A España le falta tener servicios de turismo cinematográfico"

Rodajes como ‘Juego de tronos’ y ‘La casa de papel’ han posicionado a España como uno de los países más atractivos para la producción de series y películas. En esta entrevista, el presidente de la Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, explica el impacto económico de los rodajes en las zonas despobladas y las ventajas de generar una industria turística alrededor.

¿Cuál es el impacto económico del turismo de pantalla en España?

No se puede dar una cifra porque no tenemos datos. Sabemos que el turismo cultural tiene un valor muy importante, pero tampoco hay cifras a nivel internacional, solo estimaciones. Las últimas proceden de Expedia y hablaban el año pasado de más de 100 millones de personas en todo el mundo haciendo turismo de pantalla. Tenemos un grandísimo patrimonio fílmico en toda España tanto español como extranjero rodado aquí, pero todavía no tenemos un gran parque de productos y servicios de turismo cinematográfico.

¿Qué países se pueden comparar con España?

España es incomparable en estos términos porque hay muy pocos países en el mundo que tengan las dos condiciones imprescindibles para ser un gran destino de turismo de pantalla. Tienes que tener mucha producción audiovisual y se tienen que haber rodado muchas películas y muchas series. Y también tiene que haber una gran infraestructura turística, y eso no tantos países lo tienen. España sí, por eso siempre decimos que somos un país emergente de turismo de pantalla.

¿Qué regiones son las más interesantes ahora mismo?

A mí me cuesta mucho destacar alguna porque una de las características de nuestro país es que en estos momentos se está rodando en todas partes. Es verdad que hay comunidades, como Canarias, Andalucía, Madrid, País Vasco y Catalunya, donde hay una gran tradición de rodajes, pero ahora mismo también hay infinidad de rodajes en la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, que es uno de los grandes descubrimientos de Juego de tronos.

¿Cómo ha impulsado la competencia entre plataformas los rodajes en España?

España es un país que ha acogido rodajes cinematográficos desde los años 50. Son conocidos los rodajes norteamericanos en Madrid, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Pero es cierto que la gran explosión se ha producido en los últimos ocho o diez años por dos factores: por un lado, obviamente, un incremento del consumo que ha ido parejo al crecimiento de la oferta, y por otro, el surgimiento de las plataformas y de las nuevas formas de consumo. Ahora consumimos en todo tipo de soportes, también formatos como la publicidad se han convertido en cine y la animación ha dejado de ser una actividad para niños. Todo eso, sin duda, aumenta la oferta y aumenta el mercado. En España tenemos un elemento diferencial que ha sido especialmente exitoso y es la puesta en marcha de un sistema de incentivos fiscales muy potente. Y se ha acompañado con sistemas de apoyo a la producción local tanto por parte de esas comunidades como otras que no tienen incentivos fiscales. Esa coincidencia de factores ha hecho que la realidad actual en España de rodajes sea exponencialmente superior a la de hace tan solo 10 ó 15 años.

¿Qué esperan extraer del acuerdo firmado recientemente con México?

Con México tenemos muy buena relación no solo como país, sino también con algunos de sus estados. Es la nación hispanohablante más poblada del mundo y un vecino del país más potente audiovisualmente, que es Estados Unidos. Es un puente extraordinario entre España, el resto de la comunidad hispanohablante y Estados Unidos. El acuerdo es muy beneficioso para España y para las productoras españolas, y es lo que lo que esperamos conseguir.

¿Cómo ayudan los rodajes a la economía de zonas despobladas?

Presentamos hace unos meses un estudio que hicimos en colaboración con Profilm y encargamos a Oswald Consulting, donde se concluye que, por cada euro que el Estado invierte en incentivos fiscales a la economía española, retornan nueve. Y multiplicar por nueve el esfuerzo fiscal del Estado es una cifra extraordinaria, no conozco otras actividades que tengan ese retorno. Esto ocurre especialmente en zonas menos desarrolladas porque es verdad que la acumulación de actividad en lugares como Madrid, Canarias y Catalunya genera economías de escala, no cabe duda, pero el impacto que produce la llegada de un rodaje en un territorio que no tiene esa actividad económica es extraordinario.

¿Encaja la sostenibilidad con los rodajes de superproducciones?

No conozco ni un solo programa de ayuda a la producción nacional o regional que no exija una serie de puntos sobre la sostenibilidad en los rodajes. A nadie se le ocurre no dejar el lugar donde se ha rodado igual o mejor que estaba cuando se llegó. Y, por supuesto, en el sector privado es igual. Ahora el debate es conseguir que el rodaje sea sostenible sin ser algo excesivamente caro, pero en ocasiones las acreditaciones de sostenibilidad que existen en la actualidad en el mercado para las producciones de menor presupuesto son demasiado costosas.