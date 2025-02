El día que el renminbi sea la divisa de referencia

¿Será la divisa china un agente relevante en el mercado internacional?

Cuando pensé que la conversación con el profesor del IESE José Manuel González-Páramo se había terminado, tras un breve silencio, me instó a escuchar, «un paréntesis», sobre un tema que le genera especial preocupación. Cómo China irá y podrá, aun lentamente, generar un sistema propio de pagos internacional. Es decir: convertir la moneda china, el renminbi, en eje de transacciones económicas a través de sistemas de mensajería electrónica ya existentes, como el Swift, o de nueva creación, como ya tiene, para que pueda competir a largo plazo de tú a tú con el dólar y el euro. Para ello, la apuesta por su digitalización.

En noviembre 2024, el 58,79% de las transacciones a través de este mecanismo se realizó en dólares americanos; el 13,07%, en euros; el 5,21%, en libras esterlinas; el 5%, en yenes, y el 3,02%, en renminbis. El Banco de Pagos Internacionales destaca en su último informe de junio que el peso del dólar sigue siendo preeminente en las transacciones bancarias y referente en los mercados internacionales, habiéndose visto reforzado por los tipos de interés más altos que hay en EEUU.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia cerró la opción de la banca de este país, salvo excepciones, a participar en el mecanismo Swift. China aprovechó la situación para estrechar lazos comerciales con su aliado ruso y los países más cercanos en la búsqueda de un posicionamiento para ir ganando poder monetario: desde Irán hasta la India. Paralelamente, el sistema de pagos por tarjeta (débito y/o crédito) Union Pay, de origen chino, se ha ido internacionalizando en un mercado controlado por las tarjetas americanas y donde la presencia europea es nula.

Si esta semana hemos aprendido sobre el progreso chino en inteligencia artificial, un día observaremos cómo en un obtuso, pero esencial mercado, como los sistemas de pagos China empezará a coger cuota de mercado a las divisas occidentales. Como consuelo, para que eso ocurra, explica el profesor González-Páramo, debe pasar aún mucho tiempo. La economía china todavía carece de diversificación financiera y empresarial, seguridad jurídica, mercados de capitales maduros y confianza internacional suficiente para hacer frente al simbolismo, enraizado en cimientos aún fuertes, que genera el dólar americano e, incluso el euro y divisas menores con una larga historia como la libra esterlina, el franco suizo, el yen japonés y el dólar canadiense.

El poder de China no será solo militar. Sus tentáculos económicos, vía inversiones empresariales, están desplegándose en todo el planeta. No solo en el sureste asiático, donde se concentra el 60% de la población mundial. África y Latinoamérica vienen siendo desde hace muchos años objetivos primordiales de atención. Una divisa digital de referencia sería la guinda que necesita para seguir con su objetivo de liderazgo global.

En esta entrevista ofrecida por uno de los bancarios y economistas españoles más reputados a nivel internacional hay más mensajes de alerta. González-Páramo se añade al amplio número de expertos que piden a la Unión Europea que se despierte de una vez. No tranquiliza que haya 26 comisarios. Tienen la obligación de reducir burocracia y facilitar inversiones estratégicas sin pérdida de tiempo para no perder comba en esta competencia feroz con otras regiones.

Dejar de ser un caracol

Para poder acelerar en innovación es fundamental acelerar la unión bancaria y del mercado de capitales. Europa seguirá siendo un caracol -González-Páramo usa esta expresión para referirse a la innovación en España- si no hay un mercado financiero fortísimo que pasa por el desarrollo de las titulizaciones de deuda. Siempre con transparencia y las normativas adecuadas. El Estado y sus emisiones de deuda no pueden ser la solución para todo. La deuda pública soberana se disparó tras la pandemia y, reflexiona González-Páramo, no puede ser la solución para todo. En caso de un imprevisto, dice, ya no queda margen de actuación. Los sistemas públicos viven muy estresados y, en el caso de España, el futuro del pago de las pensiones genera la mayor preocupación. No todo puede arreglarse subiendo impuestos y cotizaciones sociales. Habrá un día en que a la empresa y al ciudadano no se le podrá estrangular más fiscalmente. ¿A quién le extraña entonces que en Europa no haya líderes tecnológicos a nivel mundial?

González-Páramo describe los desafíos de una economía española en la que no vale solo fijarse en las cifras macroeconómicas y apuesta por la necesidad de que la banca española aún tiene margen para fusionarse entre ella. Cuanto más fuerte esté en España, se estará mejor preparado para competir en el nuevo escenario que se avecina. Para eso, nada sencillo, solo falta voluntad política , agilidad regulatoria, alza de miras y evitar improvisar. China observa y actúa. Y en EEUU, Donald Trump.