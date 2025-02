Trump pacta con México y Canadá pausar un mes los aranceles

Tres economías y también la global dieron ayer un respiro de alivio, siquiera temporal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alcanzado acuerdos con los líderes de México, Claudia Sheinbaum, y Canadá, Justin Trudeau, que posponen por lo menos un mes la entrada en vigor de los aranceles del 25% que el republicano impuso el sábado a sus dos países vecinos y socios comerciales y a los que las dos naciones habían prometido responder.

El primer trato ha sido el de México. Los dos líderes informaron del acuerdo en redes sociales, Sheinbaum en X y luego Trump en Truth Social. El acuerdo ha llegado tras días de intensas negociaciones diplomáticas y después de que los dos líderes mantuvieran ayer una conversación telefónica que Sheinbaum describió de «buena y muy respetuosa» y Trump de «muy amistosa».

En virtud del acuerdo, México se compromete a enviar «de forma inmediata» a 10.000 agentes más de su Guardia Nacional a la frontera, que Trump ha asegurado que combatirán el flujo de inmigrantes sin papeles y el tráfico de drogas por la frontera sur, especialmente el fentanilo, los argumentos sobre los que había argumentado la declaración de guerra comercial con su principal socio comercial. Washington, por su parte, se compromete a ayudar a combatir el tráfico de armas que llegan a México desde su vecino del norte.

Horas después llegó el acuerdo con Canadá, a cuyas importaciones Trump había impuesto también aranceles del 25%, excepto para el petróleo, para el que quedaban fijados en el 10%. El Gobierno de Justin Trudeau había respondido con un anuncio de sus propios aranceles para cientos de productos estadounidenses.

Tras dos llamadas telefónicas entre los dos líderes ayer, Trudeau anunció su pacto con un mensaje en X: su país acepta nuevos compromisos con EE UU, incluyendo el nombramiento de un «zar de fentanilo» y sumar a los cárteles mexicanos de narcotráfico a la lista de organizaciones terroristas.

Trudeau anunció igualmente que Canadá vigilará la frontera «24 horas al día siete días por semana» y lanzará junto a EE UU una fuerza con la que ambos países combatirán el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero.

La guerra del líder republicano amenaza con reactivar la inflación

No es más que un aperitivo de lo que podría venir, pero el mundo del dinero no ha tardado en suscribir implícitamente el editorial que le dedicó este fin de semana The Wall Street Journal a los primeros aranceles anunciados por Donald Trump. «La guerra comercial más tonta de la historia», tituló el diario conservador de Rupert Murdoch. El nuevo presidente de Estados Unidos firmó el sábado la imposición de aranceles a las importaciones desde sus tres principales socios comerciales. El inicio de una guerra arancelaria que se tradujo en pérdidas significativas en las principales bolsas mundiales, en paralelo al repunte del dólar y los valores asociados al petróleo. Entre los inversores hay miedo a que la «edad de oro» prometida por Trump devenga en una era de caos comercial, presiones inflacionarias y crecimiento estancado.