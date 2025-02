El Sabadell gana 1.827 millones y sube a 3.300 el pago a sus accionistas

El año pasado fue un ejercicio de máximos históricos de beneficios para la banca española gracias al retraso con que los recortes de los tipos oficiales se trasladan a su negocio y a la buena evolución de la economía. Al igual que muchos de sus competidores, Banc Sabadell obtuvo en 2024 el resultado más alto desde su fundación en 1881: ganó 1.827 millones de euros, un 37,1% más que los 1.332 millones de 2023, que también fueron un récord. Como había anticipado, el banco aprovechó la buena evolución del negocio para anunciar ayer un aumento de la retribución que prevé brindar a sus accionistas como palanca para disuadirles de aceptar la oferta de compra (opa) lanzada por BBVA: elevó de 2.900 millones a 3.300 millones la cantidad con que espera remunerarles con cargo a los resultados de 2024 y 2025.

Pese a ello, sus acciones cayeron en bolsa un 1,08%. Su consejero delegado, César González-Bueno, le quitó importancia. «Un 1%, después de multiplicar por ocho nuestro valor bursátil desde 2021, no nos puede poner nerviosos», afirmó antes de achacar el descenso a la salida de los «pocos» inversores especulativos a corto plazo que tenía el banco. El ejecutivo, en esta línea, insistió en su idea de que la opa no saldrá adelante con el argumento de que el Sabadell vale más tanto intrínsecamente como en bolsa de lo que ofrece BBVA y puede generar más valor a sus accionistas si sigue en solitario: «A este precio esta operación no tiene sentido porque nadie va a cambiar sus acciones para perder dinero».

El banquero, asimismo, evitó precisar si la reciente vuelta de la sede del banco de Alicante a Sabadell se debe a la normalización política en Catalunya tras la llegada de Salvador Illa a la Generalitat y a la opa. «Estamos donde debemos estar llamándonos Banco Sabadell», argumentó tras afirmar que el traslado no ha provocado ningún impacto comercial positivo o negativo en la comunidad y el resto de España, así como que el banco mantuvo «conversaciones con todo el mundo y a todo el mundo le ha parecido bien».

La entidad crece un 8% en Galicia

El grupo en Galicia, donde opera bajo la marca Sabadell Gallego, alcanzó un negocio total de 9.600 millones de euros, con un incremento interanual de más del 8%. Se formalizaron operaciones de financiación por un importe de 1.800 millones de euros, incluyendo sector público y privado. El crédito a actividades sostenibles ascendió a 702 millones de euros. «El firme compromiso con las pymes y grandes empresas gallegas consolida y aumenta su cuota de clientes —señala el Sabadell—, de forma que ya cuatro de cada diez empresas de la comunidad trabajan con la entidad». Las hipotecas aumentaron el 9%, hasta los 137 millones, y los préstamos al consumo subieron el 4%. El negocio de banca privada avanzó por encima del 15%, lo que «demuestra la confianza en nuestros servicios personalizados y de alta calidad».