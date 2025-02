Galicia pierde dos bares al día por la falta de relevo, el auge de franquicias y la estacionalidad

Más de 750 bares, restaurantes y cafeterías tuvieron que bajar su persiana el año pasado en Galicia. A razón de dos al día; 60 al mes. Las cifras se desprenden del informe anual realizado por la firma Delectatech, de especial interés para el sector Horeca. Achaca este descenso a la falta de relevo y la estacionalidad intrínseca de la actividad, todo ello en medio de un auge cada vez más pronunciado de los negocios franquiciados.

Así lo destacan, entre otros, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), el gallego Eduardo Abad, para quien este «importante número de cierres» se debe a dos motivos fundamentales. Por un lado, que «la hostelería es superfluctuable», evidencia. Coge fuerza a partir de Semana Santa, cuando llega el buen tiempo, y hace el grueso de su caja hasta verano, cuando «numerosos cierres se registran principalmente en zonas costeras o próximas a las playas». A ello suma la «pérdida irremediable» de los establecimientos del rural o municipios de menos de 10.000 habitantes que pasan a mejor vida. «Cada vez hay menos posibilidades de negocio y los profesionales que quedan se jubilan. Por lo tanto, hay una caída pausada pero continua año tras año», señala.

La sangría de bares, restaurantes y cafeterías tradicionales coincide en un momento en el que hay un «movimiento brutal» por parte de las franquicias en las grandes ciudades de Galicia, que buscan «perfiles de consumidores jóvenes, de consumo rápido y de consumo barato». Unido a la competencia, los locales que no aguantan y ponen fin a su actividad también lo hacen por la falta de profesionalización que en algunos casos adolecen, que se extiende más allá de la mano de obra y sufre la propia gerencia.

«Al fin y al cabo la hostelería es un sector refugio», recuerda el presidente de Hostelería y Turismo de Galicia, Francisco José (Cheché) Real. «Hay mucha gente que se dedica a abrir negocios sin tener mucha idea, porque aparentemente no exigen tener unos conocimientos muy específicos», agrega. «Es algo que estamos intentando resolver a través de la formación, que cualquier persona tenga un mínimo para poder empezar», explica, y deja claro que en estos momentos la continuidad del sector no sería posible sin los profesionales extranjeros, cuya ausencia agravaría el problema: «Si no fuera por ellos, un gran porcentaje de los hosteleros habrían cerrado».

La sangría baja marchas

De acuerdo con datos de Delectatech, el goteo de cierres tras la pandemia ha perdido intensidad, algo que se nota especialmente en la radiografía de España. En 2022 se disolvieron casi 15.000 establecimientos, en 2023 fueron poco más de 14.000 y en 2024 han sido 13.600. Siguen siendo más de 37 al día, pero hace dos años superaban los 40. En Galicia, la tendencia se replica, aunque lo haga de forma menos marcada: pasan de los 879 cierres de hace dos años a los 752.

«Las zonas con mayor densidad de restaurantes y bares presentan una rotación más alta, ya que la intensa competencia puede dificultar la sostenibilidad de los negocios», dice Delectatech. «Estas áreas se caracterizan por los alquileres comerciales más elevados del país y mayores costes de personal, factores que ejercen una presión significativa sobre la rentabilidad y pueden desencadenar en dificultades financieras, lo que incrementa la tasa de cierres en comparación con otras regiones», sentencia.