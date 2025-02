Susana Voces, la mujer que pone orden en internet

Susana Voces (Madrid, 1974) es una de las voces más autorizadas de internet en España. Es presidenta de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y directora general de Eventim España, la matriz de Entradas.com. Voces empezó a principios de siglo, durante la burbuja punto com en Massachusetts (Estados Unidos), en el proveedor de componentes electrónicos Arrow Electronics tras estudiar un máster en Negocios Digitales en Harvard. A su vuelta a Madrid, comenzó a trabajar en una de las compañías más punteras del inicio de la era digital: Ericsson, entre 2000 y 2007. De ahí pasó a PayPal durante cerca de seis años y en 2017 fue nombrada directora general en España e Italia de eBay, uno de los gigantes globales del comercio electrónico. Antes de aterrizar en Eventim, también pasó brevemente por Deliveroo como vicepresidente global de restaurantes con mando en plaza desde Londres.

"Siempre he estado vinculada a la digitalización, al márketing y a las ventas por internet. Cuando empecé en el sector, no existían las ventas on line y ahora gracias a la inteligencia artificial se va a poder comprar a través de la voz. Vivimos un momento apasionante de cambios que se producen a una velocidad de vértigo", describe la presidenta de una patronal que agrupa en España a tecnológicas de la talla de Amazon, Apple, Booking y Microsoft. Adigital está formada por más de 500 empresas, entre las que se encuentran las principales tecnológicas y plataformas digitales españolas e internacionales, y start-ups y pymes digitales o en proceso de digitalización.

En junio de 2025 se renovarán los cargos de la asociación y Voces quiere seguir liderando el proyecto tras dos años al frente. "El reto para mí no ha terminado, cuento con una junta directiva formada por gente muy interesante y me gustaría continuar cuatro años más", comenta ilusionada. La presidenta y directora general forma parte, además, de la junta directiva de la Asociación Española de Retail, es miembro del consejo asesor de la escuela de negocios ESIC y consejera independiente de Caixabank Payments & Consumer y de WOW, los grandes almacenes del expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno que pretende revolucionar las compras.

Uno de los retos que tiene esta ingeniera madrileña por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE es impulsar la atracción de talento femenino a las compañías tecnológicas. "A los 12 años recuerdo que quería ser profesora de física. Cuando estudiaba en el colegio sentía gran admiración por mi maestra de esa asignatura y también influyó mucho en mí un libro que leí sobre Marie Curie y que todavía recuerdo. Esto pone de relieve la importancia de tener modelos de referencia, personas a las que te quieras parecer", explica. Voces sostiene que este desafío es compartido junto a la sociedad, por lo que cree que hay incentivar la mayor presencia de la mujer en este sector a través de cuotas. "Al principio pensaba de otra manera, creía que los avances podían llegar de manera natural, sin trabas ni imposiciones de género o diversidad, pero los cambios llegan muy lentos", valora.

El ‘hub’ de Europa

La agenda de Adigital pasa también por el desarrollo tecnológico de España, que, a su juicio, tiene la oportunidad de convertirse en uno de los hub digitales de Europa. La economía digital supone ya el 24,2% del PIB español gracias a la presencia cada vez mayor de las empresas en la red y de la innovación de los procesos productivos, según la cuarta edición del Informe de la economía digital 2024 de Boston Consulting Group (BCG). No obstante, todavía queda trabajo por hacer para alcanzar el objetivo de que la economía digital represente el 40% en 2030. "España está en disposición de ser líder europeo en conectividad, datos y computación en la nube", subraya.

Voces cree que, para conseguirlo, es necesario el crecimiento e internacionalización de las start-ups españolas y para ello han desarrollado el plan nacional para la escalabilidad con el respaldo de firmas punteras como Cabify, Civitatis, Glovo, Wallapop, Wallbox y Multiverse Computing. La directiva reconoce que el avance de la tecnología también necesita pedagogía y generar confianza entre la población. Adigital ha desarrollado un certificado de transparencia algorítmica, con el fin de garantizar el uso ético de la inteligencia artificial, que ya reconocen que usan el 31% de las empresas españolas.