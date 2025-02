A Deputación concede axudas de ata 45.900 euros no PEL 2025

A Deputación da Coruña abriu xa o prazo de solicitudes das axudas do Plan de Emprego Local (PEL 2025), que este ano conta cun orzamento inicial de 8,66 millóns de euros destinados a apoiar a contratación de persoal en empresas, o financiamento de novos investimentos que melloren a competitividade dos pequenos negocios e a sufragar os custos das cotas á Seguridade Social dos profesionais autónomos. As solicitudes poden presentarse ata o 17 de marzo a través da plataforma SUBTeL da Deputación da Coruña.

O PEL 2025, que incrementa o orzamento inicial en 400.000 euros con respecto ao ano pasado, axudará a crear emprego e impulsando aos profesionais autónomos, aos emprendedores e aos pequenos negocios da provincia da Coruña con axudas que poden chegar ata 45.900 euros.

Diferentes liñas no orzamento

Dos 8.660.000 euros de orzamento inicial, 4,7 millóns de euros destinaranse a subvencionar a contratación de persoas traballadoras en pemes e microempresas, 2.760.000 euros a financiar novos investimentos en pequenas empresas situadas en concellos de menos de 10.000 habitantes e 1,2 millóns á liña PEL-Autónomos, que incrementa o orzamento nun 20% con respecto a 2024 ao tratarse dunha das axudas con maior número de solicitudes rexistradas. Como é habitual, todas as axudas PEL serán compatibles entre si. Deste xeito, unha persoa autónoma con domicilio fiscal e centro de traballo nun concello de menos de 10.000 habitantes podería optar a un total de 45.900 euros entre as liñas de axudas convocadas.

No PEL-Emprende Investimento, a axuda máxima é de 17.500 euros, mentres que en PEL-Autónomos os beneficiarios podrán conseguir 2.400 euros. O PEL-Pemes Contratación concede 15.000 euros como axuda máxima e o PEL-Pemes Mantemento, 11.000 euros.

Como novidade, este ano priorízanse por primeira vez nestas axudas ás empresas situadas en concellos coruñeses que teñen asinados convenios de Transición Xusta, de maneira que se garanta que as axudas sirvan para apoiar proxectos empresariais que xeren emprego e desenvolvemento económico das zonas de As Pontes ( Cabanas, A Capela, Cerdido, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño e As Somozas) e Meirama (Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes e Tordoia).

A Deputación da Coruña, a través do Plan de Emprego Local deste ano 2025, continúa amosando o seu apoio ao tecido empresarial de toda provincia, co obxectivo de acadar uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión do territorio. Estas axudas tratan de adoptar medidas que promovan un modelo de desenvolvemento económico que favoreza a capacidade creativa e emprendedora da provincia e sostemento dos negocios, como fonte de riqueza e como elemento esencial para o crecemento, a mellora da competitividade e a modernización do tecido produtivo galego.