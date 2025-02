Las franquicias facturan ya 460 millones en Galicia como refugio para emprender

Cuando Vanesa Guerrero decidió irse de Maracaibo (Venezuela) y cogió un avión rumbo a España no solo se mudó, también dejó atrás su negocio. «Nuestro sector siempre había sido la hostelería, de toda la vida», cuenta. Ahora dirige una barbería en la parroquia viguesa de Navia, donde lleva casi una década asentada, y lo hace de la mano del gallego Carlos Conde, impulsor de la cadena de peluquería masculina líder del país con más de 70 establecimientos gestionados bajo su marca.

«En aquel entonces, cuando empecé, ya estaba muy bien posicionado. Muchísimo en la provincia, ya era muy reconocido», recuerda. Fue la seguridad que le transmitió ese nombre que iba cogiendo cada vez más peso lo que le llevó a confiar en su modelo e invertir buena parte de lo que tenía ahorrado. Después llegó el trabajo —aunque con mucho más trabajo detrás—, y es que como reconoce esta pequeña emprendedora «estar dentro de una franquicia ayuda, pero hay que vender igual». Si no vendes difícilmente puedes seguir adelante.

Prosperen o no, lo cierto es que la solidez de los negocios franquiciados supone a priori un plus para muchas personas; están al alza en Galicia. Crecen quienes confían en el surtido abanico de compañías que ofrecen esta posibilidad, firmas que gozan de prestigio y presencia a la hora de emprender, en vez de hacerlo en solitario, y así lo evidencian los últimos datos.

En el caso de la comunidad gallega, medio centenar de centrales que se integran actualmente en el sistema de franquicias estatal controlan 2.176 locales que facturan 457,7 millones de euros y dan empleo a casi 7.300 personas. En comparación a 2019, en prepandemia, hay más de 100 nuevos espacios físicos. En su conjunto, registran un 11% más de ingresos y un 11% más de profesionales. Cada enseña aglutina de media 45 locales y cada uno de ellos factura en torno a 210.000 euros, generando tres puestos. El informe de 2024 emitido por la Asociación Española de la Franquicia (AEF) también certifica que este modelo consolida su madurez y ya se ha hecho un hueco en la economía nacional, representando casi el 2% del PIB.

Para Guerrero, el soporte que presta su franquiciador es fundamental. Sobre todo a nivel imagen —el diseño de los establecimientos es único y corre a cargo de la franquicia—, teniendo en cuenta que se trata de un negocio que mira por y para la estética. De igual opinión es Miguel Álvarez, que emprendió junto a su mujer Salomé en 2014 con la apertura del primer local de La Pepita en Pontevedra y al que siguieron los que después inauguraron en Santiago y Vigo, con un cuarto por llegar.

«Hace 10 años solo había dos tipos de hamburguesería; la de barrio y la de las primeras cadenas de comida rápida. Quisimos invertir en la visión de la compañía en torno a una tercera clase centrada en los productos gourmet, con valor diferencial. Con ingredientes gallegos y de proximidad», destaca Álvarez, que valora positivamente el apoyo que ofrece la firma a su red: «Es potente, cercano y con un trato muy humano, que abarca desde el proceso de compra hasta la formación para quienes comienzan sin nociones de restauración. Asesoran en todo el proceso de crecimiento». «Esa es la clave, dar ese servicio», dice por su parte el director general de la empresa, Santiago Salgueiro. Los siguientes pasos de la franquicia —que ingresó 15,5 millones de euros el año pasado con 19 restaurantes— pasan por lanzar un formato apto para los centros comerciales y que funcione a pie de calle.

La alimentación, al alza

De las 1.384 redes que conforman el sistema de franquicias en España, la comunidad que cuenta con un mayor número de centrales franquiciadoras es Madrid (423), seguida por Cataluña (320), la Comunidad Valenciana (171), Andalucía (156) y Galicia (48). Estas cinco autonomías acaparan el 80% de las enseñas que integran este modelo de negocio en el país, que suma más de 27.600 millones de euros de ingresos, genera 319.000 empleos y cuenta con 78.255 establecimientos. El principal sector por volumen es el alimentario, con más de 13.600 locales (7.600 franquiciados y 6.000 propios) que facturan casi 9.000 millones de euros (un tercio del total). Le siguen el sector de la hostelería dirigida a la fast food (5.100 negocios), el de las agencias de viajes (4.200) y el de la belleza y estética (4.100).

En el marco de la distribución, una de las grandes franquicias es Supermercados Claudio, impulsada por Gadisa y que posee 240 puntos de venta ubicados principalmente en el territorio gallego. Su presencia también se extiende a Castilla y León, Asturias y Madrid; proporciona empleo a más de 1.000 personas —de ellas 60 nuevas incorporaciones en 2024 con motivo de 11 aperturas— y opera bajo dos formatos: Claudio (113) y Claudio Express (127). José Álvarez no se lo pensó dos veces: «Buscamos una marca que nos entendiera, que fuera gallega, que son lo que más nos entienden». Como Vanesa, él también se reinventó. Antes trabajaba en una fábrica de piedra.

Otra de las firmas más destacadas en el plano de la alimentación es Vegalsa-Eroski, con 85 tiendas franquiciadas de las que 79 se sitúan en Galicia, dos en Asturias y cuatro en Castilla y León, operando bajo las marcas Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid. El 2024 se saldó en su caso con la apertura de tres nuevos locales, destinando una inversión de 614.000 euros y creando 25 puestos de trabajo de la mano de pequeños empresarios como Miguel Reboreda, franquiciado con cuatro tiendas: «Siempre he tenido un carácter emprendedor. Aunque he trabajado en diferentes sectores por cuenta ajena en el pasado, tenía claro que quería crear mi propia empresa y el modelo de franquicia me parecía el más adecuado. Tras investigar por mi cuenta qué sector y franquiciador podría ser el que mejor se ajustase a mis necesidades, llegué a Vegalsa-Eroski, que me transmitió confianza».

Suscríbete para seguir leyendo