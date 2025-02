«Galicia es una fuente muy atractiva para encontrar proyectos de inversión»

¿Cómo vive el sector de la inversión privada el contexto geopolítico actual? ¿En qué medida afecta a España y Galicia?

En otros problemas geopolíticos globales que hubo en el pasado, el sector biotecnológico, que es en el que nosotros invertimos, sí se vio afectado, pero hablo del sector en general. En el caso de España o de Galicia al final es un sector que representa un volumen muy pequeño comparado con el resto de Europa y sobre todo Estados Unidos, con lo cual es posible que esté un poco más protegido, sobre todo para compañías que estén en fases tempranas de desarrollo, que no tienen proveedores a nivel global todavía.

¿Cómo se traslada el cambio de paradigma que supone la Inteligencia Artificial a la creación de startups?

La Inteligencia Artificial, con respecto al sector biotecnológico y de salud, tiene un potencial enorme, empezando por su aplicación al descubrimiento y desarrollo de medicamentos o a la hora de hacer ensayos clínicos. El descubrimiento y desarrollo de fármacos es un proceso muy caro y puede haber muchas razones por las cuales falle. A veces los productos fallan después de haber invertido muchísimos millones, con lo cual el principal potencial de la IA, para mí, está en acortar tiempos y en incrementar las probabilidades de éxito.

¿Qué sectores / ecosistemas serán los más atractivos para captar inversión en 2025?

La biotecnología enfocada al tratamiento de enfermedades humanas, las tecnologías de salud digital, dispositivos médicos... esto va a seguir en boga. Está creciendo mucho también la bioeconomía, temas relacionados con la sostenibilidad, la economía verde... . Y aunque no es nuestro campo estoy seguro de que otros sectores que Galicia está empujando, como el aeronáutico, también pueden tener futuro en los próximos meses, así como temas relacionados con Defensa.

¿Cómo se percibe desde fuera de la comunidad el ecosistema de innovación de Galicia?

Mi conexión con Galicia viene ya desde hace muchos años. Es verdad que fuera no se termina de percibir que es una región tremendamente innovadora como se puede pensar de comunidades como Cataluña, País Vasco o Madrid. Pero la realidad es que cuando llegas, hablas con la gente y ves lo que se está haciendo te das cuenta de que se está haciendo bastante, cosas muy interesantes y con gente de referencia en muchos campos como el descubrimiento de fármacos, con grupos como el de Mabel Loza con muchas colaboraciones con la industria. La Fundación Kaertor, la Universidad de Santiago, el CiMUS. Desde luego hay una gran calidad de investigación y para mí Galicia es una fuente muy atractiva para encontrar proyectos .

¿Que debería copiar Galicia de esos territorios como Cataluña, Madrid o Valencia, que son los que captan más inversión, para acercarse a sus niveles?

Esa es una pregunta complicada, porque la ciencia está, la investigación está, la voluntad de las instituciones públicas está, hay un espíritu emprendedor que se ve... Lo que quizás creo que falta es acceso a inversión especializada internacional, al menos en el sector de la biotecnología . No se si esto es así en TIC o en aeronáutica. ¿ Por qué no van los inversores a Galicia? Pues a veces puede ser algo tan sencillo como la localización, aunque ahora es más fácil llegar. Pero Galicia no es una región que esté tan comunicada como pueda estar Madrid o Barcelona. También es muy importante el acceso al talento. Y es cierto que es más fácil atraer talento a ciudades como Madrid o Barcelona que a Galicia. Eso es una realidad.

¿Hay algún sector o proyecto en Galicia que les haga especial ilusión para invertir?

No puedo decir nombres, pero sí estamos mirando proyectos centrados en el desarrollo de medicamentos en fases muy tempranas de investigación, que si son atractivas podemos considerar invertir, si vemos que tienen esa diferenciación sobre otros productos que hay ya en el mercado o que están en desarrollo para que puedan ser competitivos.

¿Qué importancia tienen encuentros como ‘Invertir en ciencia sí es rentable’ , que se celebró esta semana en Galicia, para atraer talento y que los proyectos gallegos se den a conocer?

Yo creo que tiene bastante, porque es una oportunidad de transmitir lo que se está haciendo en Galicia, poner en contacto a investigadores con emprendedores e inversores y entender todas las particularidades que tiene invertir en ciencia , que es complicado, se necesita mucho conocimiento, mucha especialización y es una industria que está muy regulada y con normas muy estrictas por temas de seguridad . Es un sector con el que se puede ganar mucho dinero y a la vez hacer un bien a la sociedad. Pero también es arriesgado, por eso la especialización es muy relevante.

