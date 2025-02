La optimización fiscal es una práctica que cada vez más trabajadores intentan aprovechar para reducir la carga tributaria a la que están sometidos. Una de las formas más sencillas y desconocidas por muchos es la deducción de las primas de seguros médicos privados en la declaración de la renta. Según el último vídeo de la cuenta de TikTok de Tu Blog Fiscal, un experto en temas financieros, si pagas un seguro médico privado, puedes deducir hasta 500 euros anuales, y esta deducción está relacionada con la retribución flexible, un sistema que muchas empresas ya ofrecen a sus empleados como un incentivo fiscal.

Este mecanismo permite que el trabajador pague menos impuestos a través de beneficios que la empresa le proporciona, como es el caso de los seguros médicos privados.

La retribución flexible consiste en transformar parte de tu salario bruto en rentas en especie que se consideran exentas de impuestos. Este tipo de compensaciones pueden incluir beneficios como vales de comida, transporte, formación o, en este caso, el seguro médico privado.

Por ejemplo, supongamos que un trabajador tiene un salario bruto mensual de 2.000 euros. Si la empresa le ofrece una retribución flexible y opta por incluir un seguro médico privado de 30 euros al mes, ese importe será descontado de su salario bruto, pero no tributaría. Es decir, el trabajador seguiría recibiendo su salario de 2.000 euros brutos, pero, al optarse por la retribución flexible, su salario "real" sería de 1.970 euros brutos al mes, y los 30 euros del seguro médico se considerarían como una renta en especie, lo que implica que ese dinero no tributa.

Esta es una gran ventaja para el trabajador, ya que puede disfrutar de los beneficios del seguro médico sin tener que pagar impuestos sobre esa parte del salario, lo que se traduce en un ahorro fiscal considerable, especialmente cuando se tiene en cuenta que este tipo de deducción es válida no solo para el trabajador, sino también para sus hijos, en caso de incluirlos en la póliza del seguro médico.

¿Cómo afecta esto a la declaración de la renta?

La principal ventaja de la retribución flexible con un seguro médico privado es que el trabajador tributa por un salario menor. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el trabajador tiene un salario bruto de 25.000 euros anuales y se incluye un seguro médico privado en la retribución flexible por un valor de 1.000 euros al año, en lugar de tributar por 25.000 euros, solo tributará por 24.000 euros. De este modo, el trabajador obtiene un beneficio fiscal directo, ya que su base imponible se reduce.

La ley establece que la cantidad máxima deducible por primas de seguro médico privado en concepto de retribución flexible es de 500 euros anuales.

¿Qué sucede si no tengo retribución flexible y pago el seguro por mi cuenta?

Si decides contratar un seguro médico privado por tu cuenta, es importante saber que no podrás aprovechar esta deducción en la declaración de la renta. En este caso la empresa no interviene y, por lo tanto, no hay ninguna exención tributaria asociada al seguro. Por lo tanto, la retribución flexible ofrece una ventaja clara sobre la contratación directa del seguro médico, ya que permite que el trabajador ahorre impuestos.

Cómo beneficiarse de esta deducción

Si eres trabajador por cuenta ajena y tu empresa ofrece la posibilidad de acceder a la retribución flexible, lo único que tendrás que hacer es preguntar a tu departamento de recursos humanos si disponen de un seguro médico privado dentro de este sistema. En caso afirmativo, simplemente tendrás que indicar que deseas aprovechar este beneficio. Una vez que te hayas inscrito, o el coste mensual de la póliza se descontará directamente de tu salario bruto, y los 500 euros anuales establecidos por la ley serán los que puedas deducir en la declaración de la renta.

Lo interesante de este proceso es que no tendrás que hacer nada adicional al momento de presentar tu declaración de la renta, ya que la información relativa a tu seguro médico será transmitida directamente por la empresa a la Agencia Tributaria. Es decir, no necesitas aportar documentos adicionales ni hacer ajustes en tu declaración. La deducción se aplicará automáticamente gracias a que la empresa ya ha informado de ello al fisco.