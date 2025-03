Abanca recompensa por reducir el uso de las redes sociales

En un mundo donde la conexión digital es constante, la desconexión se ha convertido en un lujo. Consciente de ello, B100, el modelo de banca digital de Abanca, ha decidido premiar a aquellos usuarios que limiten su tiempo en redes sociales con su nueva propuesta de ahorro automático: Off to Save.

Presentado en un escenario poco convencional, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, este servicio permite a los clientes ahorrar más cuanto menos tiempo pasen en plataformas como X/Twitter, Instagram, Facebook o TikTok. «Si hasta ahora solo se podía ahorrar caminando o corriendo, ahora nuestros clientes pueden hacerlo simplemente desconectándose un rato cada día», explica Jorge Mahía, director ejecutivo de B100.

El sistema funciona de manera sencilla: los usuarios pueden seleccionar distintos niveles de reto, desde limitar su conexión a 15 minutos diarios hasta un máximo de una hora. Cuanto menor sea el tiempo en redes, mayor será la cantidad que podrán transferir a su Cuenta Health, una cuenta remunerada al 3,40% TAE. Esta funcionalidad ya está disponible en la última actualización de la aplicación de B100.

Paloma Barreiro, Head of Product de B100, aclara que la app se conecta con el sistema operativo del teléfono para leer el tiempo de uso de redes de manera totalmente privada. «No se trata de demonizar la tecnología, sino de fomentar un consumo más consciente y saludable», afirmó. De hecho, algunas plataformas de carácter profesional como LinkedIn han quedado fuera del programa.

Segunda iniciativa

La iniciativa no es un movimiento aislado dentro de la estrategia de la entidad. Off to Save se suma a Move to Save, su propuesta anterior vinculada a la actividad física, con lo que consolida el concepto de Healthy Banking, que busca fomentar hábitos saludables a través del ahorro. Mahía destacó los logros del primer año de B100 y señaló que sus clientes han recogido más de 1.000 kilos de plástico con la tarjeta Pay to Save y han recorrido el equivalente a 14 viajes de ida y vuelta a la Luna gracias a su reto de actividad física.

Un estudio presentado en la rueda de prensa en colaboración con la asociación Pantallas Amigas refuerza la apuesta de la entidad por el bienestar digital. Según los datos, el 77,5% de los españoles considera beneficioso reducir su tiempo en redes sociales, porcentaje que asciende al 88% en el tramo de edad de 18 a 25 años. Además, uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 35 ha experimentado algún impacto negativo en su salud mental, sobre todo ansiedad y baja autoestima.

Para reforzar el mensaje, B100 ha lanzado una campaña en la que varios influencers han reducido su actividad en redes y han generado debate sobre los efectos de la hiperconectividad. Además, la entidad ha recurrido al humor y ha adaptado memes populares para captar la atención del público. Ahora, desconectarse tiene una recompensa tangible y, quizá, también una intangible: más bienestar.