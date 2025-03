Castellano sale del consejo de administración de Bimba y Lola

José María Castellano ya no figura en el organigrama oficial de Bimba y Lola. El ex consejero delegado de Inditex, máximo responsable del extinto Novagalicia Banco tras la nacionalización del negocio de las cajas de ahorros en la crisis financiera y actual presidente de Greenalia cumplió los cuatro años como consejero independiente de la firma textil con sede en Vigo y no se renovará su nombramiento, como recogió ayer el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Su puesto seguirá vacante de momento.

El que fuese CEO de Inditex durante ocho años, entre 1997 y 2005, formaba parte del órgano de gobierno de la firma de moda desde que este se constituyó por primera vez en enero de 2020.

En la actualidad, el consejo de administración de la firma está presidido por Uxía Domínguez, a través de su holding personal, Querida Carmen, siendo vicepresidenta su hermana María, con la sociedad Tresemes 2017. El padre de ambas, Jesús Domínguez, uno de los propietarios de Sociedad Textil Lonia, también se mantiene como consejero dominical.