Glovo mintió sobre la regularización de sus ‘riders’

Un grupo de inspectores de Trabajo que han levantado actas de infracción contra Glovo por emplear a sus repartidores de forma reiterada como falsos autónomos declararon ayer como testigos-peritos ante la jueza. Lo han hecho en el marco de la investigación penal que está llevando a cabo la misma contra la empresa y han sostenido que la empresa desoyó los requerimientos de la autoridad laboral, ya que cuando los inspectores les solicitaban información sobre los repartidores, o bien la compañía no contestaba o bien decía que esos trabajadores ya habían cesado su actividad en la empresa, cuestión que «no se ajustaba a la realidad», según la declaración de los inspectores, narrada a este medio por distintas fuentes de la acusación.

Algunas inspectoras, según explican fuentes de la acusación, llegaron incluso a llamar directamente a varios repartidores para preguntarles si habían dejado de repartir en Glovo, tal como les decían desde la empresa. Y estos replicaron que no y que no entendían porque no les habían hecho un contrato después de las primeras inspecciones.

El consejero delegado y fundador de Glovo, Óscar Pierre, está siendo investigado por un presunto delito contra los derechos de sus riders, al imponerles, según sostiene la Fiscalía, condiciones de trabajo ilegales al no ofrecerles un contrato laboral. Y sobre si Glovo se negó a acatar o no el veredicto de la Inspección, que considera que los repartidores deberían operar con un contrato laboral, es por lo que han ido a declarar este lunes los inspectores.

Inspectoras de Badajoz, Cantabria, Salamanca y Oviedo declararon de forma telemática ante la magistrada titular del Juzgado Instrucción número 31 de Barcelona. Durante su comparecencia, según explicaron fuentes presentes en la sala, los agentes de la autoridad laboral se han ratificado en que Glovo no regularizó a sus repartidores una vez las primeras actas declararon que operaban como falsos autónomos y a pesar de las sentencias judiciales que había.

