Mercadona incrementa ventas hasta los 38.800 millones y gana otros 1.384, un 37% más

Mercadona no para de crecer. La cadena de supermercados presidida por Juan Roig logró una cifra de negocio de 38.800 millones de euros, frente a los 35.527 del año precedente, lo que representa un incremento del 9%. Los beneficios de la cadena ascendieron a 1.384 millones netos, lo que implica un aumento del 37% respecto de los 1.009 de 2023. «Hay que pagar impuestos», enfatizó Roig este martes durante la presentación de los resultados. Así, la cadena ha desembolsado 716 millones de Sociedades y otros y 996, a la Seguridad Social. «El tipo efectivo que pagamos es del 25%, no es del cero o del diez», puntualizó. En otros capítulos como el IRPF ha pagado 556 millones, del IVA 574 y de la Seguridad Social de los trabajadores, 203 millones. La total suma 3.000 millones de euros.

Respecto al impacto en la economía, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Mercadona representa el 3,71 % del empleo total y el 2,10% del PIB de España, con 743.700 personas empleadas de manera directa, indirecta o inducida, con el 85% de las compras realizadas en España y Portugal. Así lo anunció también en la rueda de prensa anual, a la que también asistieron las consejeras de Mercadona, Hortensia y Amparo Roig, hijas de Roig.

«Ha sido un año espectacular para Mercadona, para los clientes, trabajadores, proveedores, empresas y capital, porque la economía de los dos países donde trabaja la compañía va bien (España y Portugal), que reciben 100 millones de turistas. Hay que cuidar este sector porque es el primero», abundó el empresario. La compañía ha bajado los precios del carro una media de 6 euros, lo que supone un 2% por el recorte de los costes de las materias primas. «Si han subido los precios de los huevos es por la carestía», puntualizó. La cuota de mercado ha subido al 28,2% del sector en España. Tiene 1.674 tiendas, tras abrir 42, cerrar 49 y reformar 29 establecimientos. La empresa ya tiene 110.000 trabajadores tras crear 6.000 empleos en 2024. Solo en Galicia cuenta con 3.000 trabajadores, con 62 establecimientos.

El buque insignia de la distribución comercial en España acomete una plan de inversiones programado entre los años 2024 y 2029 que se eleva a 5.000 millones de euros. Con este importante desembolso acelera el proceso de transformación de sus supermercados, impulsa la cadena logística y continúa su expansión en Portugal, donde este año abrirá otras diez tiendas a lo largo de 2025, con lo que ampliará su presencia hasta los 70 puntos de venta en el país vecino.

Canal ‘online’

La cifra de facturación de Mercadona Online se disparó también en 2024. La cadena de distribución logró unas ventas de 842 millones de euros durante el ejercicio de 2024, lo que supone un incremento del 30% respecto al anterior. Este modelo de venta, puesto en marcha hace poco más de una década, se sigue expandiendo en España en nuevas poblaciones y capitales de provincia de España. Este canal de ventas de la firma valenciana, líder en el sector de los supermercados en España, generó dos tercios de su facturación (539 millones de euros) en seis de sus almacenes logísticos destinados a este negocio (Colmena, en la terminología de Mercadona): Madrid (dos centros), Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla. Se trata de instalaciones que atienden una alta densidad de vehículos y por eso están instalados en grandes núcleos urbanos. La tarifa de este servicio ha subido hasta los 8,20 euros por envío.

Juan Roig: «Nos hemos sentido desamparados tras la dana»

El presidente de Mercadona, Juan Roig, durante la presentación de resultados del ejercicio de la compañía de 2024, ha dedicado una buena parte de su tiempo a hablar del proceso de recuperación de la economía y la población afectada por la fatídica dana del pasado 29 de octubre. Y del papel de la Generalitat y del Gobierno central. «Ha sido una catástrofe natural, lo más grave que ha pasado y que nadie se lo esperaba. Me preocupa lo qué pasó después del día 30. Nos hemos sentimos desamparados durante los primeros cuatro días tras la dana. Las empresas y los voluntarios se portaron bien», ha agregado. En su opinión, «ha fallado la gestión de todas las administraciones públicas. Nos hemos sentido desamparados. No hay un plan conjunto. Lo único que hacen es pelearse. Gracias al plan sur no hubo tantos desastres. Si mañana llegara a otra dana —ha comentado Roig— volvería a pasar lo mismo». Sobre la posible dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, «no hablo», ha dicho Roig. «¿Me preocupa la crisis reputacional de la Comunitat Valenciana tras la dana? Me preocupa —ha respondido a esta cuestión— la crisis de España y dentro está la Comunitat Valenciana».