El BBVA sostiene que la probabilidad de que su opa sobre el Sabadell triunfe es "muy, muy alta"

La oferta de compra (opa) presentada por el BBVA sobre el Sabadell está entrando en su fase decisiva y el banco de origen vasco, al menos públicamente, sostiene que tiene total confianza en su éxito. "La probabilidad de la transacción es muy, muy alta, sucediendo de la manera correcta: creando valor para nosotros, los accionistas del Sabadell, la sociedad en general, los clientes y los empleados", ha afirmado este martes su consejero delegado, Onur Genç. El banquero ha tratado así de espantar la posibilidad de que el Gobierno le imponga unas condiciones inasumibles que hagan a su entidad desistir o le resten sentido económico: "Entendemos y apreciamos plenamente todas las preocupaciones que han planteado el Gobierno y las autoridades públicas en general. Creemos que con los remedios (de competencia) que hemos puesto sobre la mesa, hemos respondido plenamente a dichas preocupaciones".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está cerca de culminar su análisis sobre la concentración y se prevé que emita su dictamen a finales de marzo o principios del segundo trimestre, si bien los recursos presentados ante la Audiencia Nacional por varias asociaciones empresariales y sindicales a las que excluyó del expediente han introducido un elemento de incertidumbre en esta previsión. En el entorno de la operación se ha instalado la impresión de que, salvo sorpresa, la resolución del organismo no hará desistir al BBVA. En consecuencia, todas las miradas están puestas en el Ejecutivo, que tiene en su mano la opción legal de imponerle condiciones adicionales.

El grupo de origen vasco, con todo, estima que sería impensable que fueran excesivas debido al impacto que tendría en la imagen de España ante los grandes inversores internacionales. En unas jornadas bancarias organizadas por Morgan Stanley, Genç ha abundado en esta dirección. "Tenemos que dejar que los accionistas del Sabadell decidan. Ellos son los dueños legítimos de la decisión", ha defendido en un mensaje velada pero claramente dirigido al Ejecutivo. En una entrevista previa en 'Bloomberg', ya había afirmado que el periodo de aceptación de la opa por parte de los propietarios del banco catalán "debería" comenzar a finales de junio.

Recursos ante la justicia

El escenario considerado central por diversas fuentes es que la CNMC apruebe en semanas la operación con unos compromisos o condiciones mayores que los 14 propuestos en un principio por el BBVA, pero aceptables para el banco. El grupo de origen vasco, de hecho, ha estado dispuesto en todo momento a profundizar en sus compromisos en las áreas en las que la CNMC tuvo dudas sobre la eficacia de su propuesta inicial. Son dos de las cinco en que el organismo encontró riesgos a la competencia: el flujo y las condiciones del crédito a las pymes y los pagos tanto físicos vía TPV (terminales de punto de venta) como online.

Dicho plazo está amenazado por los recursos presentados ante la justicia por varias de las 79 organizaciones que rechazan la operación y a las que la CNMC no ha dejado personarse en el proceso para presentar alegaciones. La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha aceptado ya los de Foment, UGT, la Cambra de Barcelona y la Confederación de Empresarios de Galicia, mientras que en los últimos días también han interpuesto requerimientos similares Pimec, la Cambra de Sabadell y las patronales de Lugo, Orense y La Coruña. Dichas organizaciones pretenden que la CNMC frene su análisis y les deje participar en el procedimiento y así se lo han pedido a los jueces, que tienen la posibilidad de adoptar medidas cautelares en esta línea.

El Sabadell, por su parte, ha pedido a la CNMC que condicione la opa a que el BBVA venda negocio de pymes y pagos, particularmente en Catalunya y la Comunidad Valenciana. Sabedor de que es poco probable, confía en que su rival se vea obligado a desistir antes por las condiciones que pueda imponer el Gobierno. Como ha adelantado EL PERIÓDICO, se ha dejado margen de capital este año para responder a los posibles escenarios. Si las condiciones no hacen al BBVA tirar la toalla, el Sabadell podría volver a elevar la remuneración prometida a los accionistas antes de que se inicie el periodo de aceptación de la opa para animarles a rechazar la oferta. Pero si dicho periodo no llega a empezar o la opa no logra el apoyo suficiente (50,01% de los derechos de voto), también tiene la opción de usar ese capital excedente para retomar más adelante la búsqueda de otra fusión con una entidad de menor tamaño que pueda liderar y que le permita ganar dimensión y reforzar sus opciones de seguir en solitario a medio plazo.