El Supremo rechaza anular la paralización de parques eólicos

El culebrón con la tramitación de parques eólicos en Galicia no se detiene. Decenas de promociones permanecen paralizadas a la espera de que se dictamine su validez y se desbloqueen tramitaciones ambientales judicializadas por posibles defectos de fondo y forma, una cuestión pendiente de resolver en la justicia europea. Pero mientras el TJUE no se pronuncia, el Tribunal Supremo (TS), a través de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo, ha decidido rechazar los recursos de casación presentados por la Xunta y las empresas promotoras contra la paralización provisional de algunos nuevos parques. Eso sí, el TS no entra en el fondo de la cuestión, sino que rechaza levantar las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por cuestión de forma.

Entre otras, se ha ratificado el freno para dos promociones eólicas concretas: la de Ventumelo, iniciativa de Wind Hero SL en los ayuntamientos ourensanos de A Pobra de Trives, Ribas de Sil y San Xoán de Río; y la de Troitomil, en el área metropolitana de Santiago de Compostela, en la comarca de A Barcala, que comprende los municipios de A Baña y Negreira. Esta última impulsada por Green Capital Power. También habría afectado días antes a otro parque en Agolada y a un cuarto entre Vila de Cruces y Lalín.

En los dos primeros casos, el Supremo confirma las medidas cautelares decretadas por el TSXG, que a lo largo de los últimos meses ha sido objeto de críticas por parte de la Xunta al entender que el tribunal autonómico dificulta arbitrariamente las promociones eólicas. Un extremo que, a ojos del despacho de abogados Pérez-Lema, que ha gestionado las alegaciones a estos proyectos, queda desmentido por la resolución del TS.

El parque de Ventumelo fue paralizado en marzo de 2024 porque el TSXG entendía que la declaración de impacto ambiental emitida por la Xunta «no podía considerarse del todo veraz», puesto que —a su juicio— forma parte de un proyecto mayor «fragmentado artificialmente». El mismo argumento esgrimido dos meses después, en mayo, para detener el parque de Troitomil.