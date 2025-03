La Xunta no dará a Altri «financiación específica»

«La respuesta es no. Altri no recibirá financiación específica». La filial de Greenalia que pretende establecer una celulosa para la fabricación de fibras textiles en la localidad lucense de Palas de Rei no contará con fondos públicos procedentes de la Xunta, más allá de aquellas convocatorias generales de ayudas a las que puede acceder cualquier empresa. Así lo trasladó ayer el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, quien pidió al Gobierno central «el mismo trato que se le está dando a otras zonas de España» para los planes empresariales que pretenden establecerse en Galicia.

Tras conocerse el viernes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, el futuro de Altri pasa, ahora, según incide Rueda «a manos del Gobierno central». «La DIA es rigurosa. Lo que mueve a la Xunta es la objetividad y el querer conservar aquellos proyectos industriales que cumplen», defendió Rueda ante la multitud de voces críticas que se oponen a su asentamiento en la comarca de A Ulloa.