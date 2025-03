Formoso carga contra el «parón judicial y el populismo energético»

El presidente de la Diputación de A Coruña, el socialista Valentín González Formoso, alerta de los riesgos que supone la paralización de nuevos proyectos energéticos en Galicia. Durante la inauguración del ciclo Desayunos Empresariales, que promueve la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), el también alcalde de As Pontes cargó sin tapujos contra que «la paralización judicial y el populismo energético». «Si no queremos carbón, si no queremos centrales eólicas, hidráulicas, nucleares, ¿de dónde saldrá la energía?», se preguntó Formoso al insistir en el potencial de la comunidad gallega para la producción de energías como el hidrógeno verde.

En su intervención, abordó los retos y oportunidades de futuro para la economía de la provincia, centrándose especialmente en la reindustrialización vinculada a la transición hacia la economía verde o en los caminos que se abren en nuevos sectores como el audiovisual. También aludió a la lucha contra la despoblación como otro «gran reto».

En este sentido, destacó que Galicia y, en concreto, la provincia de A Coruña tiene «un claro liderazgo en materia energética y, sobre todo, en cuanto a las energías que están llegando, que son las verdes, incluido el hidrógeno verde». «Podríamos tener un liderazgo más consolidado si no hubiera habido un estancamiento judicial y un populismo energético que afecta por igual a derechas e izquierdas y que nos está penalizando claramente», expuso. Galicia, según advirtió, «está perdiendo posiciones y ya es la quinta comunidad autónoma en liderazgo energético».

«Estamos perdiendo posiciones en algo en lo que podríamos ser protagonistas a nivel europeo por primera vez, más allá de la pesca», aseguró también en una intervención en la que, por otra parte, destacó iniciativas promovidas por la Diputación de A Coruña en el ámbito económico.

En la inauguración del foro, el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, puso a Formoso como ejemplo de cómo debe ser el diálogo entre la política, la administración y el sector privado. «Valentín González Formoso ha hecho del apoyo al empresariado e industria de nuestra provincia una de sus prioridades políticas desde cualquiera de las responsabilidades que desempeña o ha desempeñado», enfatizó.

El presidente de la CEC abrió el debate sobre el futuro de la economía coruñesa afirmando que «nuestra provincia tiene los recursos para ser una potencia en los sectores de la nueva economía: las TIC y, muy especialmente, las energías renovables y los combustibles verdes».

La Xunta trata de declarar BIC las chimeneas de As Pontes

El DOG publicó ayer la resolución de incoación para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) la chimenea de la central termoeléctrica de As Pontes de García Rodríguez, situada en este municipio coruñés. De esta manera, se vuelven a iniciar los trámites para este reconocimiento, tras el «alto interés» trasladado al Gobierno gallego por parte de los vecinos, del Ayuntamiento y de la Diputación de A Coruña, después de que en el primer intento no se contase con los informes favorables de cuando menos dos órganos consultivos, exigidos por la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia.

Con el comienzo de este procedimiento, a la chimenea ya se le aplica de forma inmediata y provisional el máximo régimen de protección como bien representativo del patrimonio industrial de Galicia.