Voces críticas en mar y tierra contra la celulosa de Palas de Rei en A Pobra

Olga Arias, directora de RRHH y de Relaciones Institucionales de Altri en España, pidió «rigor» y «respeto» para el proyecto que pretenden desarrollar en Palas de Rei. Defendió la «transparencia» de la propuesta para producir fibras textiles sostenibles de celulosa, con un sistema de depuración de aguas líder en la industria y que no afectará al río Ulla. «Invertiremos 80 millones de euros en el más eficiente e innovador sistema de depuración de aguas que hay en la industria para asegurarnos de que no se va a alterar el estado del río Ulla y, por lo tanto, que no va a afectar a los bancos marisqueros de la ría de Arousa. Lo demás son bulos», afirmó. «Este es un proyecto industrial del siglo XXI que sigue a rajatabla las directrices de la Unión Europea», añadió. Destacó además el equilibrio energético de la planta y su alineación con las directrices de la UE, y desmintió «rumores negativos» sobre el impacto ambiental. También subrayó que el proyecto ha sido «desde siempre» el mismo, tanto a nivel de producción y de energía como de empleo. La concesión favorable de la Declaración de Impacto Ambiental, indicó esta portavoz, reafirma la confianza en la «viabilidad» desde ese prisma, así como del «impacto social y económico positivo». «Por nuestra parte, seguiremos informando y mostrando nuestro proyecto a todas aquellas entidades y colectivos que lo deseen, tal y como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con total transparencia. Altri es una empresa cotizada y, como tal, regulada y sometida a una normativa de total transparencia», concluyó.