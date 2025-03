El absentismo laboral crece en Galicia y continúa muy por encima de la media

Hace poco más de un mes, la Consellería de Emprego anunciaba la creación de un grupo de trabajo para analizar las causas del elevado absentismo laboral en la comunidad gallega y encontrar soluciones de la mano de las universidades y los agentes sociales. E incluso puso cifras a esa realidad: tiene un coste anual directo para las empresas gallegas de 782 millones de euros y de 850 millones para el sistema de la Seguridad Social. Ahora, con los datos de 2024 cerrados, se confirma que el problema no hace más que crecer. En el caso concreto de Galicia, es la tercera comunidad con mayor índice de absentismo solo superada por el País Vasco y Canarias, en los tres casos muy por encima de la media nacional.

Son las principales conclusiones del informe de cierre de año de Randstad Research, con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este estudio apunta a un incremento, al cierre del pasado año, de tres décimas en el absentismo gallego en general, hasta el 7,8%. Y todavía más en los casos de incapacidad temporal (IT), los justificados con baja médica, que crecieron en cuatro décimas hasta marcar un 6,3%. Este porcentaje hace que Galicia supere a Cantabria en este apartado y escale al podio nacional de absentismo.

En ambos casos se trata de índices por encima de la media nacional, que se situó en la pérdida del 6,7% de las horas pactadas (7,8% en Galicia), mientras que el absentismo por IT ha supuesto la pérdida de un 5,2% de las horas pactadas (6,3% a nivel gallego).

Traducido a horas, en el caso de la comunidad gallega se ha registrado una media de 27,5 horas no trabajadas y casi diez horas no trabajadas por IT en el cuarto trimestre de 2024. Estos datos suman prácticamente cuatro jornadas y media laborales en las que los profesionales no se han presentado a trabajar.

En España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 horas por IT; es decir, Galicia supera ligeramente los datos nacionales en 4,5 horas, según el estudio presentado ayer por Randstad Research.

Al hablar de absentismo a nivel general —que se define como la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba prevista su presencia, esté justificada o no—, Galicia y Cantabria (7,8%) ocupan el tercer y cuarto puesto de comunidades autónomas con mayor tasa en España. Solo las superan el País Vasco (8,7%) y Canarias (8,4%). Por contra, los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,7%), Comunidad de Madrid (5,8%), Comunidad Valenciana (6,1%) y Andalucía (6,2%).

Las comunidades autónomas donde más se ha incrementado el absentismo han sido La Rioja, ocho décimas, hasta el 6,4%; seguido de Cantabria, con un aumento de seis décimas, hasta el 7,8%; y Murcia, con un avance del absentismo laboral de cinco décimas, hasta el 7,7%. Y solo una comunidad ha registrado un descenso del absentismo, Extremadura, de seis décimas, hasta el 6,4%, mientras que en tres no ha registrado variación: Cataluña (6,9%), Andalucía (6,2%) y Comunidad Valenciana (6,1%).

En el conjunto del mercado laboral español, el nivel de absentismo se situó al cierre de 2024 en el 6,7% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de una décima en el último año. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del cuarto trimestre fue del 5,2%, dos décimas superior a la contabilizada en el cuarto trimestre del año pasado.

Estos niveles de absentismo suponen que 1.463.544 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.137.500 se encontraban de baja médica. Es decir, más de 326.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica: suponen aproximadamente el 22%.

Entre los tres grandes sectores económicos, al cierre de 2024, la industria es el sector que concentra un mayor absentismo laboral, con el 7,2% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 6,7%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,6%. En el caso del absentismo por IT, se ha situado en el 5,5% en la industria, el 5,2% en los servicios y el 4,7% en la construcción.

El análisis más detallado por actividades expone una diferencia pronunciada, ya que mientras que en algunas los niveles son reducidos otras cuentan con un gran número de horas perdidas. Así, las actividades que presentan un mayor absentismo son juegos de azar y apuestas (11,9%), actividades postales y correos (11,8%), servicios a edificios y jardinería (11,2%), asistencia en establecimientos residenciales (10,6%) y fabricación de vehículos a motor (10,3%).

Por el contrario, las actividades con menor absentismo son las relacionadas con el campo del empleo (2,7%), las jurídicas y de contabilidad (2,8%), las de inmobiliarias (3,5%), las de investigación e I+D (3,6%) y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (3,7%).

«El absentismo laboral, y especialmente aquel no justificado por una incapacidad temporal, se mantiene en niveles elevados, lo que impacta muy negativamente sobre la productividad y competitividad de las empresas», dice Valentín Bote, director de Randstad Research.

