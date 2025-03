La coruñesa Greenalia denuncia por estafa a la manchega Dayra Energy

El martes y miércoles de la próxima semana, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el juicio por presunta estafa en el que la empresa coruñesa Greenalia acusa a la manchega Dayra Energy SL de incumplir un contrato para el desarrollo de plantas solares fotovoltaicas.

El conflicto, según el escrito de la Fiscalía Provincial de A Coruña, se originó tras la firma de un contrato entre ambas empresas el 8 de agosto de 2018, mediante el cual Dayra Energy se comprometía a gestionar la búsqueda de terrenos, tramitar proyectos y presentar solicitudes de puntos de conexión a la red eléctrica en Huelva, Badajoz y Cáceres. Greenalia abonó 312.260 euros por estos servicios.

Sin embargo, según la acusación, Dayra Energy no cumplió de forma diligente con sus obligaciones, como, según apunta el fiscal, la no realización de trámites con la debida diligencia, omitió otros y algunos los llevó a cabo de modo defectuoso y tardío además de no subsanar los defectos cuando fueron requeridos para ello, lo que derivó en la denegación de los puntos de conexión. Tras intentar resolver el conflicto mediante un burofax en junio de 2019, Greenalia presentó una querella el 28 de julio de ese mismo año. La Fiscalía Provincial de A Coruña no aprecia delito en los hechos, pero el juicio seguirá adelante a instancia de la acusación particular.