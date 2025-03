Un abogado coruñés, contundente contra la excesiva carga fiscal de la Renta 2024: "Somos uno de los pocos países que..."

"5 pesadillas de la declaración de la renta en España que no tienen ningún sentido" fue el vídeo que utilizó Andrés Millán para repasar la ausencia de mejoras en la declaración de la Renta 2024. En este vídeo cargó contra la invisible subida de impuestos que ha ocurrido este año, la falta de medidas que no se aplican pese a que ya se hace en el resto de Europa y al 'pasotismo' de los políticos de cara a aliviar la carga fiscal que sufren los autónomos del país.

La obligación para los autónomos de hacer la declaración sean cuales sean sus beneficios

"Lo que más me sorprende es la obligación de declarar para los autónomos con independencia de que ganen un céntimo o un millón de euros. Lo que deberían haber hecho este año es aumentar el límite para declarar para ahorrarles a muchos de ellos los costes de gestión, el rollo, los líos... Unidos al día a día del negocio que supone hacer la declaración. ¿Hacía falta obligar a todos?", añadió en primer lugar.

Subida de impuestos encubierta

"En segundo lugar: cada año sufrimos una subida de impuestos encubierta, ya que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no cuenta con una ley o un mecanismo automático que deflacte el IRPF cuando el IPC se dispara. Con la inflación brutal que hemos vivido, obviamente no es lo mismo ganar 30.000 euros al año ahora que hace 5 años... Ahora te da para muchísimo menos y sin embargo sigues en el mismo tramo de IRPF, como si fueras rico que no lo eres. La mayoría de la Unión Europea por el contrario aplica esta deflactación de manera automática. ¿Cuando llegará aquí? La última fue en el 2015. Hace ya casi una década", argumentó en segundo lugar.

La exención del IVA prometida no se llegó a producir

"Otra contra los autónomos. Se había prometido una exención del IVA, como ocurre en el resto de la Unión Europea, si facturabas menos de 85.000 euros. Y al final... Y al final no ha salido. Y no tiene pinta de que salga pronto. Entonces, otro rollo más: se ilusionó a los autónomos... Parecía que nos librábamos del IVA... Pero nada", fue su tercer 'pesadilla' de la declaración de la Renta.

Dificultad y subjetividad

"Como no tengas un asesor fiscal o un gestor, te aseguro que la vas a terminar cagando. Y aún teniéndolo, es probable que te pase también, ya que el sistema tributario español sufre un sobreactividad legislativa y una falta de previsibilidad en los cambios normativos e interpretativos que dificulta muchísimo cumplir completamente con Hacienda. Hay una falta de voluntad de establecer unas reglas y criterios claros en la aplicación de las normas tributarias que a los empresarios nos hace vivir de forma permanente en una especie de mundo de grises que cambian según el funcionario que te toque. Y el tema de los gastos deducibles es otra", indicó como cuarto punto.

Si te equivocas, pagas

"Y por último: Hacienda debería implementar el derecho al error de una vez. Todos somos considerados potenciales defraudadores. Aunque haya pagado mis impuestos todos los años y haya hecho todo perfecto, si un día me equivoco se me impone directamente una sanción. Aunque sea un error de interpretación. Tienen que corregirlo. No todo el mundo quiere defraudar", concluyó con su quinta crítica al sistema fiscal español.