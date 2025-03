Criteria garantiza que Naturgy crecerá “con los accionistas actuales o con los que entren”

Naturgy ha puesto en marcha una reordenación histórica en busca de un nuevo orden accionarial, que sirve de paz temporal para los accionistas actuales y que previsiblemente allanará la salida de algunos de los grandes socios y la entrada de otro u otros en sustitución. La reorganización es profunda y en varios frentes.

Por un lado, la energética, principal gasista y tercera mayor eléctrica del mercado español, va a lanzar una ‘auto-opa’ para recomprar hasta un 10% de su capital por más 2.300 millones, rebajar las participaciones de sus cuatro socios de referencia (Criteria, GIP-BlackRock, CVC-Alba e IFM) y elevar el reducido volumen de acciones que ahora cotizan libremente en bolsa. Por otro, la compañía ha ampliado el consejo de administración para dar un representante más a los cuatro grandes accionistas y poner fin a las fricciones con el fondo australiano IFM.

Y, además, los fondos GIP-BlackRock y CVC-Alba no ocultan su interés por vender sus participaciones (de más del 20% cada uno) tras dar por terminado ya su ciclo inversor en el grupo, y en las últimas semanas se ha calentado la opción Taqa, el grupo energético controlado por el emirato Abu Dabi, active una segunda intentona de entrar como gran accionista de la compañía tras la opa fallida del año pasado. Asimismo, la compañía ha aprobado un nuevo plan estratégico para los próximos tres años que promete mantener la rentabilidad, más crecimiento disparando las inversiones y contenta a todos los socios con una lluvia milmillonaria de dividendos.

En todo este escenario de movimientos de calado, Criteria, brazo inversor de la Fundación la Caixa y máximo accionista de la energética con el 26,7%, garantiza su apuesta a largo plazo por Naturgy, confirma que la compañía forma parte de su exclusiva terna de inversiones estratégica (junto a CaixaBank y Telefónica), y anticipa que el plan para la energética pasa por seguir creciendo dentro y fuera de España, ya sea con los accionistas ahora presentes en el capital o con otros nuevos que puedan sumarse.

“Nuestra estrategia para Naturgy es de crecimiento. Queremos seguir creciendo en España y en el mundo”, ha subrayado Ángel Simón, consejero delegado de Criteria, en unas jornadas organizadas por el diario El Español. “Hay accionistas que no nos acompañan, y que probablemente quieran salir, y no es problema nuestro que quieran salir”, ha advertido, subrayando que, “si alguien entra o con los que están, hay que tener claro cuál es el plan estratégico para Naturgy”.

Tras los nuevos acuerdos entre los socios, la aprobación del nuevo plan estratégico y el apoyo casi unánime a todas las medidas en la junta de accionistas, Criterio ve a Naturgy como un grupo “estabilizado” que puede centrarse en impulsar su crecimiento. “Es nuestro propósito, un Naturgy que va a mirar al futuro con los accionistas actuales -si hay alguno que quiera salir, saldrá- y con los que entren”, ha zanjado Simón.

Tras las informaciones acerca de los contactos de Criteria y la abudabí Taqa para reactivar su plan de entrada en la energética, el CEO de Criteria ha negado que el holding mantenga negociaciones con el grupo árabe ni con ningún otro para incorporarse como nuevo socio. “No hay negociación para la entrada en Naturgy de nadie”, ha sentenciado.

Reynés: “Que venga quien quiera”

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha subrayado, por su parte, acerca de los posibles cambios accionariales en la compañía que "venga quien quiera" como nuevo socio, pero que quien lo haga "tenga ganas de apoyar" el proyecto industrial del grupo. "Que hablen de uno en el sentido de que es interesante para ser comprado, significa que muy mal no puede estar, ya que si (la compañía) fuera mal, no interesaría a nadie", ha asegurado Reynés en unas jornadas organizadas por Expansión.

El presidente de la energética ha deslizado que él no participa en los eventuales contactos con Taqa u otros inversores interesados: “Ni los he visto ni me han llamado”. "A nosotros como empresa nos interesa una estructura accionarial estable, una compañía líquida y sobre todo que la estructura accionarial permita un proyecto industrial de largo plazo", ha a puntado. "Accionistas que apoyen un proyecto industrial siempre son mucho más positivos. Por lo tanto, que venga quien quiera, pero que el que venga que tenga ganas de apoyar esto".